Пакет на голову: в Тернопольской области мать пыталась убить собственных детей

Пакет на голову: в Тернопольской области мать пыталась убить собственных детей

Детей забрала бабушка.

В Тернопольской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жительницы областного центра, которая пыталась убить своих малолетних детей.

Об этом сообщили в полиции.

В полицию обратилась женщина и сообщила правоохранителям, что ее соседка душит своих детей.

Полицейские зашли в квартиру и обнаружили там без сознания 4-летнюю девочку с пакетом на голове. Ее вместе с 5-летним братом доставили в больницу, а мать — в психоневрологическое учреждения. Детей, после оказания необходимой им медицинской помощи, забрала на уход бабушка.

После получения заключения врачей о возможности проводить процессуальные действия с женщиной, ей сообщено о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 УК Украины.



Сейчас полицейские завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт по подозреваемой. Горе-матери инкриминируют покушение на умышленное убийство двух малолетних детей.

Женщине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, что в Черкасской области будут судить роженицу, которая убила своего ребенка. После родов женщина задушила младенца.

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