"Пакет раненого" для военнослужащих: что в нем будет

Пакет, в частности, будет включать адаптивную одежду и средства личной гигиены первой необходимости.

Минобороны в 2025 году введет выдачу "Пакет раненого" для военнослужащих, которые проходят лечение.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Упаковка будет включать:

адаптивную одежду;

средства личной гигиены первой необходимости.

Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник отметил, что приоритетными направлениями на 2025 год остаются улучшение системы питания и внедрение дополнительных финансовых стимулов для военных.

"Эти инициативы являются лишь частью системных изменений, которые мы планируем реализовать. Они призваны не только поддержать наших военных сегодня, но и создать основу для их защиты, развития и будущего", — отметил Сергей Мельник.

Напомним, сейчас идет работа над разработкой адаптивной одежды для раненых военных и специализированной одежды для женщин-военнослужащих, что должно обеспечить удобство и функциональность.

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