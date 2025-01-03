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"Пакет раненого" для военнослужащих: что в нем будет

"Пакет раненого" для военнослужащих: что в нем будет

В 2025 году украинские военные будут получать "Упаковка раненого" / Фото: Минобороны Украины

Пакет, в частности, будет включать адаптивную одежду и средства личной гигиены первой необходимости.

Минобороны в 2025 году введет выдачу "Пакет раненого" для военнослужащих, которые проходят лечение.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram.

Упаковка будет включать:

  • адаптивную одежду;
  • средства личной гигиены первой необходимости.

Заместитель министра обороны Украины бригадный генерал юстиции Сергей Мельник отметил, что приоритетными направлениями на 2025 год остаются улучшение системы питания и внедрение дополнительных финансовых стимулов для военных.

"Эти инициативы являются лишь частью системных изменений, которые мы планируем реализовать. Они призваны не только поддержать наших военных сегодня, но и создать основу для их защиты, развития и будущего", — отметил Сергей Мельник.

Напомним, сейчас идет работа над разработкой адаптивной одежды для раненых военных и специализированной одежды для женщин-военнослужащих, что должно обеспечить удобство и функциональность.

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