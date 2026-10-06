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Не упустите 5000 грн: до 1 ноября еще можно подать заявку на выплату
Выплату в сумме 5 тысяч гривен по программе «Пакунок школяра» можно получить до 1 ноября.
Родители детей, которые в этом году пошли в первый класс, еще имеют возможность получить государственную выплату в размере 5000 гривен по программе «Пакунок школяра». Подать заявление на пособие можно до 1 ноября.
Об этом сообщает "Дія".
«Пакунок школяра»: как получить 5000 грн
Оформить выплату можно онлайн через приложение «Дія». Для этого необходимо зайти в раздел «Сервіси» → «Допомога від держави» → «Пакунок школяра», выбрать ребенка, который учится в первом классе, и открыть «Дія.Картку» со счетом «Турбота для дитини», если ее еще нет.
После этого нужно выбрать карту для зачисления средств, проверить указанные данные и подписать заявление с помощью «Дія.Підпис».
Отмечается, что государственные выплаты на детей зачисляются на специальный счет «Турбота для дитини» «Дія.Картки».
Программу «Пакунок школяра» реализуют по инициативе президента Украины. К ее внедрению привлечены Министерство социальной политики, семьи и единства, Министерство цифровой трансформации, Министерство образования и науки и Пенсионный фонд Украины при поддержке международных партнеров.
Ранее говорилось, что по программе «Пакунок школяра» родители первоклассников могут получить разовую выплату 5000 грн. Средства можно тратить на канцтовары, книги, детскую одежду и обувь — оплатить покупки можно в магазинах, участвующих в программе.