Пакет школьника: как получить 5 000 грн на подготовку первоклассника к школе

Пакет школьника / © Фото из открытых источников

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В Украине действует государственная программа «Пакет школьника», в рамках которой семьи могут получить одноразовую выплату 5 000 грн на каждого первоклассника. Денежные средства предназначены для подготовки ребенка к школе и приобретения необходимых вещей.

ТСН.ua рассказывает, кто может получить 5 000 грн, как оформить выплату и на что ее можно потратить.

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Кто может получить 5000 грн

Помощь могут оформить родители или другие законные представители ребенка, идущего в первый класс. Заявление на ребенка может подать только один из родителей или законных представителей.

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Выплата предусмотрена на каждого первоклассника в отдельности. То есть, если в семье двое детей в этом году идут в первый класс, помощь назначат на каждого ребенка.

Главное условие — информация о зачислении ребенка в первый класс должна быть внесена в государственный реестр в сфере образования, системы АИКОМ 2. Именно эти данные используются для подтверждения зачисления.

На что можно потратить «Пакет школьника»

Полученные 5 000 грн можно использовать для приобретения вещей, необходимых ребенку для обучения, в частности:

школьных принадлежностей и канцелярских товаров;

книг;

детской одежды;

обувь.

Программа предусматривает приобретение, прежде всего, товаров украинских производителей.

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Рассчитаться средствами можно как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах. В то же время оплата производится только безналично.

Как оформить выплату в Дія

Подать заявление можно онлайн через приложение " Дія», для этого необходимо иметь в приложении ID-карту или загранпаспорт, а также верифицированный налоговый номер — РНОКПП.Заявление нужно подписать Действие.

Перед оформлением следует проверить, обновлено ли приложение до последней версии.

Чтобы подать заявление, нужно:

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Открыть в Действии раздел «Сервисы» → «Помощь от государства» → «Упаковка школьника». Выбрать ребенка, на которого оформляется помощь. Выбрать или открыть Дія.Карту для получения выплаты. Проверить указанные данные и подписать заявление Дія. Подписью.

После одобрения заявления 5 000 грн зачислят на Дія.

Если информация о ребенке не отображается в приложении, родителям необходимо обратиться в школу и проверить данные о себе и ребенке в системе АИКОМ. После внесения или исправления информации данные должны появиться в Действии в течение недели.

Как получить помощь без Дія

Если человек не пользуется приложением Дія или в нем нет необходимого биометрического документа, заявление можно подать письменно в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины.

Во время обращения нужно иметь:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП, если он есть;

документ, подтверждающий полномочия законного представителя, если это нужно.

Выплату в таком случае зачислят на карту, которую оформят по заявлению в сервисный центр ПФУ.

Когда нужно подать заявление

Заявление на получение «Упаковка школьника» в приложении Дія нужно подать до 15 ноября.

После зачисления средств их необходимо использовать в течение 180 дней.

Если семья находится за границей или на временно оккупированной территории, выплату назначат по возвращении в Украину.

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