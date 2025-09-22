"Пакет школьника": как украинские семьи тратят средства от государства

Первоклассники / © Freepik

Реклама

Сейчас 70,5% «первачков» уже воспользовались программой «Пакет школьника» от государства. Более 600 миллионов уже потрачено на помощь семьям.

Об этом ТСН.ua сообщила заместитель Министра цифровой трансформации по развитию экосистемы цифровых и офлайн персонализированных сервисов Валерия Коваль.

Для справки: «Пакет школьника» — программа, по которой семьи получают 5 000 гривен на подготовку ребенка в школу. Родители первоклассника или первоклассницы имеют право использовать эти деньги на одежду, обувь, канцелярию, книги и т.д. При этом определяется четкий список магазинов, где можно потратить средства.

Реклама

«Общий объем финансирования программы составляет 1,22 миллиарда гривен. На первую декаду сентября использовано 54,5% этого бюджета. Это уже дало возможность профинансировать более 103 тысяч заявлений, а деньги в объеме более 664 миллионов гривен уже дошли до украинских семей», — утверждает Коваль.

На что чаще всего тратили средства

По данным Минсоцполитики, чаще всего родители тратят полученные средства на:

одежда - 83 миллиона гривен;

канцелярия – около 68 миллионов.

Как подсчитали, уже 223 из 664 миллионов уже потрачены на подготовку школьников к обучению.

Как оформить поддержку

Украинцам предлагают воспользоваться предложением до 15 ноября. Подать заявление можно в Пенсионном фонде, но еще проще это сделать из-за действия. Так, следует выполнить несколько шагов:

Реклама

Обновить приложение «Действие» и авторизироваться;

Перейти в раздел «Сервисы» – «Помощь от государства» – «Пакет школьника»;

Выбрать ребенка, на которого нужно оформить заявление;

Заполнить заявление о помощи.

Выплаты производятся на Дия.Карту, которую можно открыть в одном из банков-партнеров — ПриватБанк, Monobank, Банк Кредит Днепр или Абанк. Отмечается, что воспользоваться денежными средствами нужно в течение 180 дней с момента зачисления.

Напомним, Кабмин 7 июля принял решение о запуске новой выплаты для украинских семей. Она получила название «Упаковка школьника». Это денежное пособие на приобретение необходимых вещей для первоклассников.

Речь идет о сумме в 5 000 грн на покупку: канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви. Важно, что поддержка касается тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в формате офлайн.