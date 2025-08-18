Пакет школьника: родители первоклассников получат 5 000 грн через "Дію"

Первоклассники / © УНІАН

В Украине правительство запустило программу “Пакет школьника«, по которой родители первоклассников получат единовременное пособие в размере 5 000 грн через приложение „Дія“.

Об этом министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

Согласно программе, средства можно потратить на канцелярию, детскую одежду и обувь. Помощь предназначена для родителей и законных представителей детей, которые уже зачислены в 1 класс.

Получить выплату просто: после зачисления ребенка родители получат push-уведомление в «Дії». Далее нужно зайти в раздел «Сервисы» → «Помощь от государства» → «Пакет школьника», выбрать ребенка, оформить заявление о помощи, выбрать Дія.Карту для зачисления денег или открыть ее в банке-партнере, проверить данные и подтвердить заявление Дія.Подписью.

Подать заявление можно до 15 ноября 2025 года. Как отмечают в Кабмине, эта инициатива демонстрирует, как цифровое государство упрощает доступ к помощи для семей в важные моменты жизни ребенка.

Напомним, ранее мы писали о том, что правительство приняло решение о запуске программы «Пакет школьника», которая предусматривает одноразовую денежную выплату 5 000 грн для приобретения необходимых вещей первоклассникам, которые будут учиться офлайн. По словам Минсоцполитики, цель этой программы — поддержать семьи и мотивировать их оставаться в Украине.