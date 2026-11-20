ВАКС оглашает приговор Сергею Кузьминых / © скриншот с видео

Реклама

В пятницу, 20 ноября, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) огласил приговор народному депутату Сергею Кузьминыху по делу о коррупции при закупках медицинского оборудования в Житомирской области. Его признали виновным в злоупотреблении влиянием и назначили наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

Реклама

Согласно материалам следствия, народный депутат за денежное вознаграждение помогал частным компаниям выигрывать тендеры на поставку медицинского оборудования.

Реклама

«Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала народного депутата Украины виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 УК Украины», — говорится в сообщении.

Помимо лишения свободы, суд лишил Кузьминых права занимать определенные должности сроком на три года. Также ему оставили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и продлили действие процессуальных обязательств.

В частности, народный депутат обязан являться на каждый судебный вызов, сообщать об изменении места жительства или работы, сдать на хранение документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Адвокат Кузьминых заявил о намерении обжаловать приговор

Один из адвокатов народного депутата Владимир Красовский в комментарии «Суспильному» заявил, что сторона защиты не согласна с решением суда и подаст апелляцию после ознакомления с полным текстом приговора.

Реклама

«Наша позиция такова: агент Екатерина Сикорская, которая уже дважды фигурировала в делах с народными депутатами, создала фиктивную преступную организацию и с августа по декабрь 2021 года, без какойрегистрации уголовного производства посещала Кузьминых и предлагала ему неправомерную выгоду. Суд счел, что это является преступлением», — сказал Красовский.

По словам адвоката, его подзащитный не брал в руки и не видел пакет с деньгами, а на записях, как утверждает защита, не было указано ни о его содержимом, ни о назначении.

«Мы категорически не согласны с позицией суда. Мы ознакомимся с полным текстом приговора, посмотрим, что написал суд, и, исходя из этого, сформируем свою правовую позицию и подадим апелляцию», — подчеркнул адвокат.

В ВАКС уточнили, что приговор был вынесен с особым мнением одного из судей. Его можно обжаловать в течение 30 дней со дня оглашения, подав апелляционную жалобу через ВАКС в Апелляционную палату суда.

Реклама

Напомним, что в июне детективы НАБУ задержали Кузьминых во исполнение постановления Высшего антикоррупционного суда, поскольку тот не являлся на судебные заседания по делу о коррупции на тендерах по закупке медицинского оборудования в Житомирской области. Его уличили в коррупции еще в 2022 году, но на протяжении почти четырёх лет он часто не являлся на судебные заседания.

Новости партнеров

Новости партнеров