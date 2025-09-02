Паламар "Калина" назвал сильные стороны ВСУ и врага

Святослав «Калина» Паламар

Заместитель командира 1-го корпуса Нацгвардии «Азов» Святослав «Калина» Паламар назвал сильные стороны украинской армии и российского войска.

Об этом Паламар рассказал в интервью «Украинской правде».

По мнению «Калины», силой украинской армии являются молодые люди и технологическая составляющая.

«Мы сильны, знаете, в чем? В наших людях, которые участвуют в боевых действиях и которые развиваются. Важно отметить о генерации молодых офицеров, молодых солдат, сержантов, которые с 2014 года воюют, у них колоссальный опыт. Я бы еще отметил технологическую составляющую, в которой мы очень сильны», — сказал заместитель командира 1-го корпуса.

В то же время сильными сторонами российских войск Паламар назвал то, что они быстро приспосабливаются и масштабируются.

«Вот у них это получается. Возможно, в тоталитарном государстве это гораздо быстрее делается», — добавил военный.

Он также назвал слабость российской армии.

«Думаю, (слабость — ред.) — в их мотивации. Она у них в деньгах и в страхе, что их убьют за невыполнение приказа», — сказал «Калина».

Он отметил — нельзя сказать, что в российской армии ничего не меняется. Так, в 2022 году, когда украинские защитники брали в плен российских офицеров и обычных солдат, эти оккупанты верили в то, что им рассказывали в телевизоре. Речь идет о том, «что Украину нужно спасать, что они едут что-то „освобождать“. А сейчас таких российских бойцов уже нет.

