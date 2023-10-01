Палата представителей рассмотрит отдельный законопроект о финансовой поддержке Украины

В Белом доме ожидают, что соответствующий законопроект в скором времени появится в Палате представителей.

Члены Палаты представителей Соединенных Штатов в скором времени рассмотрят отдельный законопроект о поддержке Украины.

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Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официального представителя Белого дома.

Источник издания сообщил, что в администрации президента поддерживают принятый законопроект Палаты представителей о временном бюджете, поскольку он предотвращает серьезные сокращения внутренних программ и включает помощь в случае стихийных бедствий.

Также чиновник заявил, что совещание Белому дому ожидает, что спикер Палаты представителей Кевин МакКарти в скором времени вынесет на рассмотрение еще один законопроект о поддержке Украины.

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки поддержала законопроект о временном бюджете для правительства на 45 дней на фоне потенциального шатдауна. Документ не включает дополнительное финансирование для помощи Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Государственном департаменте Соединенных Штатов заявили, что возможный "шатдаун" может повлиять на помощь Украине в войне против российских агрессоров.

Кроме того, мы ранее информировали, что израильский военный эксперт Давид Гендельман заявил, что для ракет ATACMS, которые обещают союзники Украине, не нужно использовать самолеты.

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