Палатки с представителями ТЦК работают в Одессе: что известно (фото)

В Одессе работают палатки с представителями ТЦК / Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Палатки с представителями ТЦК работают в Одесса.

Об этом сообщает Одесский областной ТЦК и СП в Facebook.

Цель состоит в том, чтобы люди подходили и сами задавали вопросы.

«К палатке ТЦК подошел мужчина средних лет. Он долго решался на этот шаг, потому что все, что слышал о мобилизации, — отрывки из соцсетей, где преобладали страхи и преувеличения. Его ожидания были самыми плохими. Но уже через десять минут общения ситуация изменилась. Он услышал четкие объяснения, получил ответы на свои вопросы и впервые сказал: „Теперь я понимаю, как все происходит на самом деле“, — говорится в сообщении.

Информационная точка ТЦК и СП в Одессе / Фото: Одесский областной ТЦК и СП

Это и есть главная цель информационных точек ТЦК и СП.

«Они созданы для того, чтобы снять напряжение, развеять мифы и помочь людям разобраться в сложных вопросах. Именно такие разговоры становятся шагом по осознанным решениям», — отметили в ТЦК.

Вероятно, подобная практика может распространиться и на другие города.

Напомним, в Одессе мужчина получил один год условного срока заключения за то, что натравил собаку на полицейского, когда тот хотел его мобилизовать.