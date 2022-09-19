Паломники верят в ВСУ: стало известно, сколько хасидов уже прибыло в Умань

В Умань Черкасской области несмотря на войну прибывают паломники.
На 19 сентября в Умань прибыло уже 4000 паломников.
Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.
Хасиды со всего мира едут в Умань, чтобы отметить праздник Рош га-Шана.
"С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, которые едут в Украину из разных уголков мира, несмотря на войну, демонстрируя веру в ВСУ", — говорится в сообщении.
Напомним, в Умани Черкасской области ограничили доступ в район паломничества брацлавских хасидов.
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