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Паломники верят в ВСУ: стало известно, сколько хасидов уже прибыло в Умань

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Паломники верят в ВСУ: стало известно, сколько хасидов уже прибыло в Умань

Фото: ynet.co.il

В Умань Черкасской области несмотря на войну прибывают паломники.

На 19 сентября в Умань прибыло уже 4000 паломников.

Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

Хасиды со всего мира едут в Умань, чтобы отметить праздник Рош га-Шана.

"С сегодняшнего дня начинается массовый заезд в Умань большого количества паломников-хасидов, которые едут в Украину из разных уголков мира, несмотря на войну, демонстрируя веру в ВСУ", — говорится в сообщении.

Напомним, в Умани Черкасской области ограничили доступ в район паломничества брацлавских хасидов.

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