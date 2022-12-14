Пампушки, колачи и пляцки: праздничная западноукраинская выпечка на Рождество

Совсем скоро Рождество и Сочельник, к которым украинцы всегда готовятся с особым вдохновением. Среди наших предков была популярна традиционная праздничная выпечка. ТСН.ua собрал пять рецептов десертов, которые следует попробовать приготовить.

Новогодние и рождественские праздники у многих ассоциируются именно со столом, который ломается от вкусных блюд. И конечно, на десерт всегда присутствует ароматная выпечка. На западе Украины существовали традиции подготовки к зимнему периоду и празднование Рождества. Поэтому здесь можно найти немало интересных рецептов праздничной выпечки. Предлагаем вам попробовать приготовить их вместе со своей семьей, чтобы ощутить настоящий аромат и вкус праздника.

Пампушки

Для украинцев из западных регионов пампушки являются настоящим символом Рождественского периода. Каждая семья готовила их по своему рецепту, поэтому вариантов очень много. Поэтому мы решили поделиться с вами самым простым рецептом.

Пампушки / Фото: YouTube

Ингредиенты:

25 г прессованных дрожжей;

250 мл молока;

100 мл воды;

1 яйцо;

1 ст. ложка растительного масла;

1 ч. ложка уксуса;

1 ст. ложка сахара;

1 ч. ложка соли без горки;

3-3,5 стакана муки (стакан 250 мл).

Способ приготовления:

В достаточно глубокую миску влить молоко. Добавить сахар и дрожжи. Тщательно размешать венчиком, чтобы не было комочков. К молоку добавить одно яйцо. Снова взбить смесь до однородности. Добавить уксус и растительное масло, не забудьте посолить. Перемешать. Теперь добавляется мука и тщательно размешивается, чтобы не было комочков. Можно вводить муку постепенно. Тесто нужно накрыть пищевой пленкой и полотенцем, оставив на полтора часа, чтобы оно подошло. Когда тесто увеличилось в объеме вдвое, его нужно еще раз перемешать руками. Посыпать мукой рабочую поверхность, выложить тесто и раскатать (толщина не более 1 см). Вырезать пампушки с помощью стакана. Оставить их подойти в теплом помещении (минут 10-15). Жарить пампушки нужно в хорошо разогретом масле с обеих сторон на среднем огне до румяности. Готовые пампушки нужно выложить на бумажное полотенце, чтобы он впитал лишний жир.

По желанию можно украсить готовые пампушки сахарной пудрой.

Колач

Традиционное блюдо без которого не обходился Сочельник на Галичине. Колач – особая булка, которую сплетают из 4-6 валков теста. В некоторых регионах его называли стручками. Он является символом Дитя Божьего, извитого в пелене. Приготовить колач достаточно просто.

Колач / Фото: commons.wikimedia.org

Ингредиенты:

1 л муки;

50 г дрожжей;

1 ст. ложка молока;

1 ст. ложка сахара;

4 желтка;

1/3 стакана растопленного сливочного масла;

щепотка соли.

Способ приготовления:

Сначала готовится так называемая "раствор". К 1 л муки прибавляют 50 г дрожей, 1 ст. ложку молока и столько же сахара. Хорошо перемешивают. Раствор должен быть густым, как сметана. Ее оставляют, чтобы скисла. После этого добавляют желтки, щепотку соли, еще немного сахара и муки при необходимости, 1/3 стакана растопленного масла. Тесто нужно долго месить, пока оно начало отставать от рук. Тогда накрыть полотенцем, поставить в теплое место, чтобы подошло. Когда начнет трескаться, можно выкладывать на присыпанную мукой столешницу и делить на 3-4 части. Из них заплетается что-то похожее на косу. Готовый колач выкладывается в форму и остается на 10-15 мин, чтобы тесто еще немного поднялось. Перед выпеканием смазать яйцом, присыпать маком. Выпекать в печи или хорошо разогретой духовке до коричневой корочки.

Макивнык или завиванец с маком

Эта праздничная выпечка популярна не только в западных регионах Украины, но и в соседней Польше. Здесь без вкусного десерта не представляют Рождественские праздники. Готовится завиванец достаточно просто, но разлетается за праздничным столом мгновенно.

Макивнык или завиванец с маком / Фото: commons.wikimedia.org

На три маковника вам понадобятся следующие ингредиенты :

500 г пшеничной муки;

180 мл молока;

150 г растопленного масла (охладить);

6 яиц (белки и желтки по отдельности);

43 г свежих дрожжей;

6 ложек сахара;

1/2 ложечки соли;

1,5 ложки спирта (или рома, водки);

2 ложечки ванильного сахара;

500 г мака;

200 г сахара (на маковую начинку);

100 г изюма;

50 г секущихся грецких орехов;

1 ложка меда;

аромат миндаля для вкуса;

щепотка кардамона;

1 ложка мягкого масла;

1стакан сахарной пудры;

3-4 ложки горячей воды.

Способ приготовления:

Мак залить кипятком, чтобы вода полностью покрывала зернышки. Накрыть сверху тарелкой и оставить на 30 минут. Затем открыть и дать остыть. Далее мак нужно хорошо отжать от лишней влаги и дважды перемолоть в мясорубке (ситечко с мелкими отверстиями). Если мак смолот этот пункт можно пропустить. Взять немного теплое молоко, перемешать с ложкой сахара, добавить дрожжи и 4 столовые ложки муки. Прикрыть полотенцем, оставить в теплом месте на 10–15 минут. Полученный раствор смешать с другой мукой, 6 желтками, 5 ложками сахара, ванильным сахаром, солью и спиртом. Постепенно вливать растопленное масло, вымешивая. Поставить в теплое место на 1-1,5 часа. Для маковой начинки к маку добавить изюм, 200 г сахара, секущиеся грецкие орехи, ложку меда. Перемешать. Яичные белки взбить до стойких пиков. Добавить к маковой начинке и тщательно перемешать. Разделить тесто на три равные части. Каждую раскатайте в прямокуник (толщина около 3 мм). Выложить 1/3 начинки, оставив на краях до 2 см. Завернуть в рулет. Концы хорошо склеить. Выложить рулеты на бумагу для запекания, смазать растительным маслом. Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 40 минут. Корка должна стать золотисто-коричневой. Достать, оставить, чтобы остыл.

Пока рулеты еще теплые, но не горячие смазать смесью из сахарной пудры и горячей воды.

Медовник

Еще одна традиционная праздничная выпечка запада Украины. На Сочельник здесь пекли медовник еще с давних времен. У каждой хозяйки был свой рецепт десерта. Кто добавлял больше орехов, а кто любим пряности (кардамон, гвоздика). Особым компонентом медовника считалось сливовое варенье. Им перемазывали коржи.

Медовник / Фото: YouTube

Ингредиенты:

100 г сливочного масла;

200 г меда;

2 яйца;

70 г сахара;

50 г сметаны;

250 г муки;

1 чайная ложка соды;

1 чайная ложка специй;

200 г сливового варенья;

150 г шоколада;

грецкие орехи.

Способ приготовления:

В глубокой миске соединить растопленное масло, яйца, жидкий мед и сметану. Добавить сахар. Взбивать до однородной массы. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Отдельно соединить муку, корицу, соду, можно добавить любые другие пряности. Перемешать. Соедините жидкие и сухие ингредиенты для теста. Перемешать, чтобы не было комочков. Должно получиться тесто как густая сметана. Переложить тесто в застеленную пергаментом форму. Выпекать при температуре 160-170 градусов один час. Готовый медовик вытащить из формы и охладить. Когда он остынет, разрезать на две равные половины. Смазать густым сливовым вареньем. Снова соединить половинки.

Обычно такие медовники поливают шоколадной помадкой и украшают грецкими орехами. Поэтому можно растопить шоколад и смазать им верхнюю часть медовщика. Выложить половинки орехов по желанию.

Рождественский пляцок

Среди наших предков идеальной рождественской выпечкой считался нежный, ароматный и в меру влажный пляцок. Еще такое праздничное блюдо готовится довольно просто.

Рождественский пляцок / Фото: pinterest.com

Ингредиенты:

5 яиц;

1 стакан сахара;

250 г меда;

1 стакан масла;

1 стакан крепкого черного чая;

3 стакана муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1 чайная ложка соды;

1 столовая ложка какао;

200 г масла (маргарина);

1/2 стакана сахара (на крем);

1 чайная ложка ванильного сахара;

1/3 стакана сухого молока;

400 г варенья;

70 г черного шоколада;

70 мл сливок 30%.

Способ приготовления:

Белки отделить от желтков и взбить до стойких пиков. По ложке добавить сахар. Каждый раз смесь нужно хорошо взбивать. Добавить по одному желтки. Также сбиваем на самой низкой скорости миксера. Влить тонкой струйкой мед, холодный чай и масло. Смешать муку с какао, добавить соду и разрыхлитель, просеять и перемешать. Добавить сухие ингредиенты в жидкую смесь. Взбивать миксером, чтобы не было комочков. Разделить тесто на три равные части. Вылить в форму (24х24) одну часть теста, разровнять и выпекать при температуре 180 градусов 15-20 минут. Повторить с двумя другими лепешками. Приготовить крем. Для этого в кастрюлю положить сахар, ванильный сахар, молоко. Нагреть до полного смешения всех ингредиентов. Залить для охлаждения. Добавить сухое молоко и хорошо вымешать. Если крем получился редким, его можно поставить в холодильник на 10-15 минут. Смазать кремом каждый корж. Можно между первым и вторым коржом добавить варенье. Для глазури хорошо прогреть сливки, но не кипятить. Добавить покрошенный шоколад. Оставить на 1-2 минуты, затем перемешать.

Залить шоколадом верхний пласт пляцка. Поставить готовый пляцок в холодильник на 6-8 часов.

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