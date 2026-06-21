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Память, ведущая сквозь тучи: в Одессе открыли масштабный мемориал воинам-студентам
В Национальном университете "Одесская юридическая академия" открыли Мемориал памяти погибших студентов-героев университета. Это самый большой в Украине монумент, посвященный студентам и выпускникам, отдавшим жизнь, защищая Украину.
В церемонии открытия, как сообщает телеканал «Репортер» , приняли участие родные и близкие павших воинов, власти, военнослужащие, студенты и преподаватели.
В силах обороны Украины сегодня служат около 160 студентов и 12 преподавателей НУ «ОЮА». Несмотря на право на отсрочку, они решили приобщиться к защите государства.
В ходе мероприятия в видеоформате обратился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов. Он поблагодарил студентов, которые стали на защиту Украины, и отметил, что именно в НУ «ОЮА» учится одно из крупнейших в Украине сообществ студентов-военнослужащих.
Также во время открытия мемориала выступил президент НУ ОЮА Сергей Кивалов.
«К большому сожалению, не все из них вернулись домой. На мемориале навечно запечатлены имена студентов и выпускников Университета, которые пали за свободу, независимость и будущее Украины» , — подчеркнул Кивалов.
Одним из ключевых образов мемориала стала лестница, ведущая сквозь тучи. По замыслу авторов они символизируют путь павших защитников в вечность.
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