"Памятник государственной измене": Безуглая показала правки к законопроекту о мобилизации и шокировала Сеть (фото)

Народная депутат Марьяна Безуглая показала фото всех правок к законопроекту о мобилизации.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Памятник депутатскому популизму: 4293 правки к законопроекту о мобилизации", — написала Безуглая.

Сообщение она дополнила фотографией:

Правки к законопроекту о мобилизации. Фото: Facebook Марьяны Безуглой

Пользователи уже прокомментировали увиденное, в частности пишут, что это "памятник государственной измене":

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая сообщила, что Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки утвердил текст законопроекта о мобилизации до второго чтения.

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