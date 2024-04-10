"Памятник государственной измене": Безуглая показала правки к законопроекту о мобилизации и шокировала Сеть (фото)

Пользователи возмущены увиденным.
Народная депутат Марьяна Безуглая показала фото всех правок к законопроекту о мобилизации.
Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.
"Памятник депутатскому популизму: 4293 правки к законопроекту о мобилизации", — написала Безуглая.
Сообщение она дополнила фотографией:
Пользователи уже прокомментировали увиденное, в частности пишут, что это "памятник государственной измене":
Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая сообщила, что Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки утвердил текст законопроекта о мобилизации до второго чтения.
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