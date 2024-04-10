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"Памятник государственной измене": Безуглая показала правки к законопроекту о мобилизации и шокировала Сеть (фото)

"Памятник государственной измене": Безуглая показала правки к законопроекту о мобилизации и шокировала Сеть (фото)

Марьяна Безуглая показала правки к законопроекту о мобилизации и поразила их объемом. Фото: Facebook

Пользователи возмущены увиденным.

Народная депутат Марьяна Безуглая показала фото всех правок к законопроекту о мобилизации.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.

"Памятник депутатскому популизму: 4293 правки к законопроекту о мобилизации", — написала Безуглая.

Сообщение она дополнила фотографией:

Правки к законопроекту о мобилизации. Фото: Facebook Марьяны Безуглой / ©
Правки к законопроекту о мобилизации. Фото: Facebook Марьяны Безуглой

Пользователи уже прокомментировали увиденное, в частности пишут, что это "памятник государственной измене":

Скриншот комментариев под сообщением Безуглой / ©
Скриншот комментариев под сообщением Безуглой
Скриншот комментариев под сообщением Безуглой / ©
Скриншот комментариев под сообщением Безуглой
Скриншот комментариев под сообщением Безуглой / ©
Скриншот комментариев под сообщением Безуглой

Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая сообщила, что Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки утвердил текст законопроекта о мобилизации до второго чтения.

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