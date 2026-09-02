Памятник Шекспиру в полтавском ботсаду вызвал бурю эмоций в Сети (видео)

Шекспир / © Архів

Реклама

В Ботаническом саду Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко открыли памятник английскому драматургу Уильяму Шекспиру. Рядом также установили и открыли солнечные часы.

Об этом сообщает ИРТ ПОЛТАВА.

Реклама

По словам организаторов, монумент Шекспиру стал первым в Украине памятником выдающемуся английскому драматургу.

Реклама

Однако после появления фотографий по открытию в соцсетях пользователи активно обсуждают внешний вид скульптуры.

Реакция Сети

Часть комментаторов подвергла сомнению художественное решение и то, насколько памятник похож на Шекспира.

«Во-первых — к чему? Во-вторых — кто это, не пойми что, сотворил?» — написал один из пользователей.

«Я извиняюсь, это Шекспир? Серьезно? Или я это работа? — спросил другой.

«Ужас… это какой-то алкаш с дефективным взглядом… Люди, это кто автор???? Шок!» — говорится в одном из комментариев.

Также пользователи подвергли сомнению целесообразность установки памятника.

«Чем бы дети не баловались, потому что делать больше нечего…» — написала одна из комментаторов.

Реклама

Один из пользователей предложил вместо памятника Шекспиру установить в центре города скульптуру главы Полтавы.

Напомним, летом в Киеве были демонтированы защитные конструкции вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

Речь также шла о том, каким будет памятник гетману в Киеве и что говорят скульпторы о будущем памятнике Иване Мазепе.

Новости партнеров

Новости партнеров