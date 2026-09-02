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- Украина
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Памятник Шекспиру в полтавском ботсаду вызвал бурю эмоций в Сети (видео)
Открытие нового памятника послужило поводом для активной дискуссии в соцсетях — больше всего пользователей заинтересовал именно его внешний вид и авторство.
В Ботаническом саду Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко открыли памятник английскому драматургу Уильяму Шекспиру. Рядом также установили и открыли солнечные часы.
Об этом сообщает ИРТ ПОЛТАВА.
По словам организаторов, монумент Шекспиру стал первым в Украине памятником выдающемуся английскому драматургу.
Однако после появления фотографий по открытию в соцсетях пользователи активно обсуждают внешний вид скульптуры.
Реакция Сети
Часть комментаторов подвергла сомнению художественное решение и то, насколько памятник похож на Шекспира.
«Во-первых — к чему? Во-вторых — кто это, не пойми что, сотворил?» — написал один из пользователей.
«Я извиняюсь, это Шекспир? Серьезно? Или я это работа? — спросил другой.
«Ужас… это какой-то алкаш с дефективным взглядом… Люди, это кто автор???? Шок!» — говорится в одном из комментариев.
Также пользователи подвергли сомнению целесообразность установки памятника.
«Чем бы дети не баловались, потому что делать больше нечего…» — написала одна из комментаторов.
Один из пользователей предложил вместо памятника Шекспиру установить в центре города скульптуру главы Полтавы.
Напомним, летом в Киеве были демонтированы защитные конструкции вокруг памятника Богдану Хмельницкому.
Речь также шла о том, каким будет памятник гетману в Киеве и что говорят скульпторы о будущем памятнике Иване Мазепе.