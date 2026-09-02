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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Памятник Шекспиру в полтавском ботсаду вызвал бурю эмоций в Сети (видео)

Открытие нового памятника послужило поводом для активной дискуссии в соцсетях — больше всего пользователей заинтересовал именно его внешний вид и авторство.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Памятник Шекспиру в полтавском ботсаду вызвал бурю эмоций в Сети (видео)

Шекспир / © Архів

В Ботаническом саду Полтавского национального педагогического университета имени В. Г. Короленко открыли памятник английскому драматургу Уильяму Шекспиру. Рядом также установили и открыли солнечные часы.

Об этом сообщает ИРТ ПОЛТАВА.

По словам организаторов, монумент Шекспиру стал первым в Украине памятником выдающемуся английскому драматургу.

Однако после появления фотографий по открытию в соцсетях пользователи активно обсуждают внешний вид скульптуры.

Реакция Сети

Часть комментаторов подвергла сомнению художественное решение и то, насколько памятник похож на Шекспира.

  • «Во-первых — к чему? Во-вторых — кто это, не пойми что, сотворил?» — написал один из пользователей.

  • «Я извиняюсь, это Шекспир? Серьезно? Или я это работа? — спросил другой.

  • «Ужас… это какой-то алкаш с дефективным взглядом… Люди, это кто автор???? Шок!» — говорится в одном из комментариев.

Также пользователи подвергли сомнению целесообразность установки памятника.

«Чем бы дети не баловались, потому что делать больше нечего…» — написала одна из комментаторов.

Один из пользователей предложил вместо памятника Шекспиру установить в центре города скульптуру главы Полтавы.

Напомним, летом в Киеве были демонтированы защитные конструкции вокруг памятника Богдану Хмельницкому.

Речь также шла о том, каким будет памятник гетману в Киеве и что говорят скульпторы о будущем памятнике Иване Мазепе.

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