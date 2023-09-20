Памятники Щорсу и Пушкину лишат охранного статуса и их можно будет демонтировать

После изъятия из госреестра памятники будут лишены охранного статуса, так что их можно будет переносить или демонтировать.

В скором времени в Украине разрешат демонтировать памятники Александру Пушкину, Николаю Щорсу и другим российским деятелям. Такие действия инициировало Министерство культуры.

Об этом сообщает МКИП.

О каких именно памятниках говорится:

памятник Пушкину на Берестейском проспекте (ранее – проспект Победы),

памятник Щорсу на бульваре Тараса Шевченко,

могила генерала Ватутина в Мариинском парке.

Также из Государственного реестра недвижимых памятников хотят изъять памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе; памятники князю Воронцову в Одессе и полководцу Суворову в Измаиле; памятник адмиралу Ушакову в Херсоне; мемориальные комплексы "Украина – освободителям" в Ужгороде и "Борцам революции" в Луганске.

Соответствующий проект постановления Кабмина будет внесен на рассмотрение правительства. Перед этим он должен быть согласован с другими государственными органами, отмечают в Минкульте.

"Следующий шаг – за органами местного самоуправления. Именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов", – говорят в министерстве.

Между тем в России во время реконструкции советского памятника воину-освободителю его заменили. Для него выкопали специальную могилу, в которой с почестями его "похоронили".

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