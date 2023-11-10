Памятники Щорсу и Пушкину в Киеве можно демонтировать: постановление правительства

Ряд памятников в честь российских и советских деятелей больше не относятся к культурному наследию национального значения.

В пятницу, 10 ноября, принял решение изъять из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национальное значение памятники российскому поэту Александру Пушкину, большевистскому вождю Николаю Щорсу и другим российским и советским деятелям.

Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины, разрабатывавшем соответствующее постановление.

В частности, из реестра изъяли памятник Пушкину на Берестейском проспекте, памятник Щорсу на бульваре Т. Шевченко, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор "Железняков" на ул. Электриков, памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Кроме того, теперь разрешено демонтировать памятники Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина — освободителям" в Ужгороде, Мемориальный комплекс "Борцам революции" в Луганске.

"Местная власть должна окончательно очистить пространство от маркеров антиукраинской политики — демонтировать и переместить памятники", — подчеркнул в. о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Постановление Кабмина было принято для выполнения требований Законов Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики" и "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Напомним, недавно в Киеве демонтировали советскую звезду из обелиска. Из-за веса советского символа его распыляли на высоте.

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