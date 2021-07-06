Пандемия коронавируса завершается, штамм "Дельта" для иммунной нации просто простуда — инфекционист

Пандемия завершается, в целом, мир может расслабиться — говорит инфекционист Андрей Волянский.

За период пандемии коронавируса в мире в результате COVID-19 умерли 4 миллиона человек. Несмотря на то, что в некоторых странах еще происходит вспышка болезни, уже можно говорить о завершении пандемии. Этому способствовала, в частности, массовая вакцинация. Хотя штамм "Дельта" набирает обороты, но он смертельно не угрожает тому населению, которое уже получило иммунизацию от COVID-19. Такое мнение высказал известный врач-инфекционист Андрей Волянский.

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"Пандемия завершается. 6 июля за последующие 80 дней мир достиг отметки 4 миллиона смертей. Печаль, каждый следующий миллион смертей реализуется за более короткий срок. Но так не может продолжаться вечно, правда? Когда-то же должно произойти насыщение этого монстра? Когда?", — отмечает врач на своей странице в Facebook.

По мнению инфекциониста, страны мира уже достигли критерия, из которого можно сделать вывод об окончании пандемии.

"Раньше я писал о 2000-2500 смертей/миллион, как критерий завершения эпидемического процесса. Сейчас мир достиг отметки 500 смертей/миллион. Должна ли каждая страна достичь отметки 2000 смертей/миллион? Нет", — утверждает медик.

По его словам, завершению пандемии коронавируса способствовала, в частности, массовая вакцинация в ряде государств.

"И теперь на этот неравномерный многолокусный эпидемический процесс накладывается глобальная вакцинация. Эффективная, но при этом тоже неравномерная, где густо, где пусто. Страны "золотого миллиарда" уже добились охвата 50-60%. Китай в ближайшие дни достигнет показателя 100 доз/100 жителей. А в целом, мир может расслабиться. С окончанием зимы в Южном полушарии, прекратится эпидемия в Южной Америке. Северное полушарие ждет еще одна волна, но она будет относительно мягкой", — прогнозирует медик.

По его мнению, новый штамм коронавируса, который вспыхнул в ряде стран мира, не грозит населению, которое уже имеет иммунитет от COVID-19.

"Но как же расслабиться, ведь во многих странах сейчас новый период роста? Это нагнетание истерии, раскачивание затухающего маятника пандемии. Посмотрите в Великобритании уже больше месяца — нарастание количества новых больных. Но в то же время никто не умирает. "Дельта" для иммунной нации — просто простуда", — подытожил Андрей Волянский.

Напомним, главный инфекционист Львовской области сделал прогноз и рассказал, закончится ли эпидемия коронавируса в 2021 году.

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