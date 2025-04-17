ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
143
Время на прочтение
2 мин

Панеттоне вместо паски: почему итальянский рождественский десерт стал пасхальным в Украине

Сладкий итальянский панеттоне не стал популярен на украинском пасхальном столе. Хотя на родине его едят совсем в другой праздник.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Почему украинцы едят итальянский панеттоне на Пасху

Почему панетоне стал пасхальным десертом в Украине / © Pexels

Украинская кухня имеет богатую пасхальную традицию, в которой важное место занимают пышные паски, бабы, расписанные пасхальные яйца, творожные десерты и другие символические блюда. Но в последние годы на праздничных столах все чаще появляется новый «гость» — итальянский панеттоне. Этот сладкий дрожжевой хлеб с изюмом и цукатами, который традиционно подается в Италии на Рождество. В Украине он неожиданно стал пасхальным угощением. Как так произошло?

Что такое панеттоне?

Панеттоне — это традиционная итальянская праздничная выпечка, которую чаще всего готовят на Рождество и Новый год. Он выглядит как высокий хлеб с круглой верхушкой, немного похожей на купол. Внутри панеттоне мягкий, рыхлый и нежный, часто с изюмом, цукатами апельсиновой или лимонной цедры, а иногда и кусочками шоколада. У него приятный аромат ванили, цитрусовых и сливочного масла.

Настоящий панеттоне готовят на живой закваске, и это довольно долгий процесс — может занимать до трех дней. За это время тесто несколько раз бродит, благодаря чему выпечка получается такой легкой, воздушной и долго не черствеет.

Как панеттоне «переехал» с Рождества на Пасху?

На Пасху в Италии готовят другой десерт — коломбу, сладкую выпечку похожую на голубку. Но в Украине панеттоне нашел новый дом именно в весенние праздники. Как так получилось?

Одна из самых распространенных версий связана с заробитчанами. Многие украинцы, которые работали в Италии, отправляли и привозили домой продукты, в том числе панеттоне. Поскольку в Италии его традиционно едят на Рождество, после праздников его часто продают с большими скидками. Поэтому украинцы покупали его по выгодным ценам и отправляли посылками к родным в Украину — и часто он добирался до адресатов именно накануне Пасхи. Так, постепенно панеттоне стал частью украинского празднования.

Почему панеттоне прижился именно на Пасху?

  • Схожесть на пасху. Панеттоне по форме очень напоминает классическую украинскую паску. Многие люди воспринимают итальянский десерт как ее современный или «европейский» вариант.

  • Долгий срок хранения. Панеттоне может месяцами не портиться благодаря особой рецептуре, поэтому его легко транспортировать.

  • Экзотика и новизна. Изначально импортные панеттоне были редкостью, поэтому их появление на столе ассоциировалось с состоятельностью и добавляло «европейского» шика.

Раньше мы писали, о трендовых идеях украшения пояса.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie