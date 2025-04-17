Панеттоне вместо паски: почему итальянский рождественский десерт стал пасхальным в Украине

Почему панетоне стал пасхальным десертом в Украине / © Pexels

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Украинская кухня имеет богатую пасхальную традицию, в которой важное место занимают пышные паски, бабы, расписанные пасхальные яйца, творожные десерты и другие символические блюда. Но в последние годы на праздничных столах все чаще появляется новый «гость» — итальянский панеттоне. Этот сладкий дрожжевой хлеб с изюмом и цукатами, который традиционно подается в Италии на Рождество. В Украине он неожиданно стал пасхальным угощением. Как так произошло?

Что такое панеттоне?

Панеттоне — это традиционная итальянская праздничная выпечка, которую чаще всего готовят на Рождество и Новый год. Он выглядит как высокий хлеб с круглой верхушкой, немного похожей на купол. Внутри панеттоне мягкий, рыхлый и нежный, часто с изюмом, цукатами апельсиновой или лимонной цедры, а иногда и кусочками шоколада. У него приятный аромат ванили, цитрусовых и сливочного масла.

Настоящий панеттоне готовят на живой закваске, и это довольно долгий процесс — может занимать до трех дней. За это время тесто несколько раз бродит, благодаря чему выпечка получается такой легкой, воздушной и долго не черствеет.

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Как панеттоне «переехал» с Рождества на Пасху?

На Пасху в Италии готовят другой десерт — коломбу, сладкую выпечку похожую на голубку. Но в Украине панеттоне нашел новый дом именно в весенние праздники. Как так получилось?

Одна из самых распространенных версий связана с заробитчанами. Многие украинцы, которые работали в Италии, отправляли и привозили домой продукты, в том числе панеттоне. Поскольку в Италии его традиционно едят на Рождество, после праздников его часто продают с большими скидками. Поэтому украинцы покупали его по выгодным ценам и отправляли посылками к родным в Украину — и часто он добирался до адресатов именно накануне Пасхи. Так, постепенно панеттоне стал частью украинского празднования.

Почему панеттоне прижился именно на Пасху?

Схожесть на пасху. Панеттоне по форме очень напоминает классическую украинскую паску. Многие люди воспринимают итальянский десерт как ее современный или «европейский» вариант.

Долгий срок хранения. Панеттоне может месяцами не портиться благодаря особой рецептуре, поэтому его легко транспортировать.

Экзотика и новизна. Изначально импортные панеттоне были редкостью, поэтому их появление на столе ассоциировалось с состоятельностью и добавляло «европейского» шика.

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