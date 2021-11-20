Панические атаки: в Минздраве рассказали, опасны ли они для здоровья и как с ними справляться

Панические атаки: в Минздраве рассказали, опасны ли они для здоровья и как с ними справляться

Они могут быть симптомом других психических расстройств, однако установить это может только врач.

По данным ВОЗ, примерно 264 млн человек во всем мире, что составляет 3,6% населения планеты, имеют панические расстройства. Паническое расстройство характеризуется внезапными и повторяющимися паническими атаками. Каждая из них может длиться от нескольких минут до часа, а иногда и дольше. Одиночные панические атаки не являются паническими расстройствами: они могут возникать на почве стресса или переутомления.

В Минздраве рассказали, опасны ли панические атаки и как во время них можно себе помочь.

Отмечается, что важной особенностью панического расстройства есть периодические приступы сильной тревоги (паники), которые не ограничиваются какой-либо конкретной ситуацией или набором обстоятельств, и поэтому непредсказуемы. Доподлинно неизвестно, почему у некоторых людей развивается паническое расстройство, однако есть несколько факторов, формирующих повышенный риск:

стрессовые или травматические события в жизни;

случаи панических расстройств у членов семьи;

другие медицинские или психиатрические факторы или проблемы.

Симптомами панического расстройства могут быть:

учащенное сердцебиение

боль в груди и другие симптомы, похожие на сердечный приступ

чрезмерное потоотделение

дрожь, озноб или приливы жара

одышка и чувство удушья

тошнота и/или боли в животе

головокружение

чувство нереальности того, что с вами происходит (обезличивание или дереализация)

страх потерять контроль, "сойти с ума" или умереть

отдельные специфические симптомы

В Минздраве объяснили, что паническое расстройство может огорчать и беспокоить человека, негативно влиять на его социальную и рабочую жизнь. Хотя панические атаки пугают, они не опасны и не нанесут вам никакого физического вреда. Однако они могут быть симптомом каких-либо других психических расстройств, поэтому в случае выявления первых симптомов следует обратиться к врачу. Корректный диагноз и особенности помощи может установить только специалист.

Как помочь себе во время панической атаки?

Во время панической атаки очень важно попытаться сконцентрироваться на текущем моменте и ситуации всеми видами чувств, "заземлиться". Главный прием – поставить ступни на пол (это поможет почувствовать сопротивление). Одной из самых популярных техник является техника "5-4-3-2-1", во время которой следует назвать:

5 вещей, которые вы видите (например, ваши руки, стол, небо);

4 вещи, которые вы чувствуете физически (например, жесткая поверхность под ногами, одежда на теле и т.д.);

3 вещи, которые вы слышите (например, пение птичек, звук машин, музыка);

2 вещи, которые вы испытываете на обоняние (например, кофе, опавшие листья, парфюм);

1 вещь, которую вы можете почувствовать по вкусу (мятная резинка, чай и т.д.).

Напомним, ранее сообщалось, что панические атаки могут возникать у людей, переболевших коронавирусом. Это один из симптомов постковидного синдрома.

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