Паника откладывается: что уже сделали в Украине, чтобы не допустить авиационной изоляции

Паника откладывается: что уже сделали в Украине, чтобы не допустить авиационной изоляции

Кабинет министров принял решение и по согласованию с бюджетным комитетом Верховной рады увеличил объем резервного фонда Госбюджета на 16,6 млрд грн.

"Очень извиняюсь, но паника откладывается", - написал заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в сообщении в Telegram-канале. Он коротко суммировал, что было сделано командой Министерства инфраструктуры, чтобы не допустить авиационной изоляции.

На данный момент большинство авиаперевозчиков продолжают работать в обычном режиме, никакой массовой отмены рейсов не наблюдается, так же как нет никаких ограничений на пребывание воздушных суден в воздушном пространстве Украины.

В то же время за последние сутки возникли некоторые проблемы. Если коротко, вчера ночью крупные иностранные страховые компании сообщили авиаперевозчикам и собственникам воздушных суден, что в связи с многочисленными сообщениями о возможных военных действиях, страховые гарантии не будут распространяться на самолеты, пребывающие в воздушном пространстве Украины. Соответственно, компании-собственники, стремясь минимизировать свои риски начали ограничивать пребывание своих бортов на территории Украины.

Что было сделано:

Меньше чем за пол суток были выработаны конкретные предложения страховым компаниям, чтобы изменить условия ограничений по страховым гарантиям для собственников воздушных суден.

С самого утра власти связались с посольствами стран, в которых зарегистрированы вышеуказанные страховые компании и на данный момент продолжаются консультации по конкретным пунктам нашего предложения. Ждем результатов.

Параллельно с этим собрали всех авиаперевозчиков и вместе с ними выработали проект решения правительства о поддержке рынка авиаперевозок и выделении средств на гарантии безопасности полетов воздушных судов.

Кабинет министров принял соответствующее решение и по согласованию с бюджетным комитетом Верховной рады увеличил объем резервного фонда Госбюджета на 16,6 млрд грн.

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"Во избежание манипуляций: эти деньги никому не выдаются. Они будут храниться на отдельном эксроу-счете Министерства инфраструктуры и, в случае необходимости, будут использоваться для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых компаний, компаний-перестраховщиков, лизинговых компаний и авиаперевозчиков. Этих средств должно хватить на покрытие стразовых гарантий минимум на 23 воздушных судна, которые смогут обеспечить возвращение наших граждан.

На этом сложности не заканчиваются мы продолжаем вести переговоры с партнерами и ожидаем, что ограничения будут отменены. Но и никакой паники тоже нет", - резюмировал Найем.

Между тем, Украина рекомендует авиакомпаниям временно не летать над Черным морем из-за активации потенциально опасной зоны в воздушном пространстве над морем.

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