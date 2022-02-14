Паника отменяется: аэропорты Киева заявили, что работают в штатном режиме

Согласно онлайн-таблу аэропортов "Борисполь" и "Киев", почти все рейсы осуществляются по расписанию.

В связи с противоречивой информацией на фоне роста напряженности вокруг Украины, пресс-служба Международного аэропорта "Борисполь" сообщила, что аэропорт продолжает работать в штатном режиме, "обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезопасности в полном объеме". В свою очередь, Международный аэропорт "Киев" об отмене рейсов или изменениях в расписание также не сообщает.

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Так, по информации из Борисполя, компания KLM отменила все свои рейсы с 13 по 17 февраля. В то же время, сам авиаперевозчик об изменениях не сообщает. Кроме того, согласно таблу аэропорта "Борисполь", авиакомпания продолжает совершать рейсы по всем запланированным направлениям.

Относительно других авиаперевозчиков:

компания FLY-DUBAI изменила графики с 14 по 28 февраля: прибытие в 17:25, вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25;

QATAR AIRWAYS XQR 297 и 298 – отменила рейс 14 февраля, поскольку будет выполнять рейс на большем воздушном судне по расписанию.

Аэропорт просит пассажиров следить за информацией о расписании движения самолетов непосредственно на онлайн-табло. Отмена и задержка рейсов следует обращаться к авиакомпаниям, обслуживающим эти рейсы.

В то же время, пресс-служба аэропорта отмечает, что по состоянию на сегодняшний день почти все рейсы курсируют по расписанию и без изменений в графиках полетов.

Следует отметить, что аэропорт "Киев" вообще не сообщает ни о каких изменениях. Согласно онлайн-таблу, рейсы осуществляются по расписанию.

Напомним, 13 февраля стало известно, что авиакомпания SkyUp временно прекратила продажу билетов из-за требований лизингодателей о возвращении самолетов. Пассажиры, летевшие из Мадейры (Португалия) в Киев, приземлились в Кишиневе (Молдова), потому что лизингодатель этого самолета (из Ирландии) запретил пересекать воздушное пространство Украины. Пассажиров доставили в Киев автобусами. Как следствие — ситуация вызвала панику в Украине.

После этого, 13 февраля, в Мининфраструктуре состоялось срочное совещание с участием руководства ОПУ, Госавиаслужбы Украины, "Украэроруха", аэропорта "Борисполь" и украинских авиакомпаний. Результатом стало заявление о том, что небо над Украиной остается открытым.

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