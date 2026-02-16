- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 163
- Время на прочтение
- 1 мин
Паника среди оккупантов: во временной оккупированной Каховке сообщают о перекрытых дорогах и минировках
Во временно оккупированной Каховке в Херсонской области фиксируют усиленные действия российских военных — местные говорят о перекрытии дорог и разбрасывании мин, что представляет угрозу для гражданских.
Во временно оккупированной Каховке в Херсонской области в последние дни наблюдается напряженная ситуация. Как сообщают местные жители, российские военные перекрывают дороги и осуществляют дистанционное минирование территорий.
Об этом заявил журналист Олег Батурин в сообщении в соцсетях.
По его словам, речь идет в частности о разбрасывании мин типа «лепесток» из беспилотников в Каховский район и населенных пунктах вблизи бывшего Каховского водохранилища.
Причины такой активности оккупационных сил пока неизвестны, однако под угрозой оказываются, прежде всего, мирные жители. Минирование и ограничение движения могут приводить к ранениям и гибели гражданских.
Местных жителей призывают быть максимально осторожными, избегать блокпостов и мест скопления российских военных. Также рекомендуют не приближаться к подозрительным предметам и сообщать о потенциально опасных находках соответствующим службам.
Ранее в олонтер рассказал о минировании дорог, где никто не ожидает .
Стало известно, как российские дроны охотятся на автомобили гражданских и волонтеров , а также как минирование дорог превращает любую поездку в смертельную ловушку.