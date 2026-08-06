Паника в оккупированном Крыму: российские силовики массово вывозят свои семьи

Крым. / © Associated Press

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В последние несколько недель среди российских оккупантов в аннексированном Крыму ходили слухи о якобы подготовке Украиной морской десантной операции на побережье полуострова.

Об этом сообщил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии LIGA.net.

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В то же время он назвал такие разговоры безосновательными. По словам Селезнева, у Украины пока нет необходимых ресурсов для проведения подобной операции.

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Впрочем, многие российские силовики и коллаборанты вывозят своих родных и близких за пределы Крыма, называя это явление временным — к «упорядочению ситуации в сфере безопасности».

«Об эвакуации целых подразделений из Крыма сейчас речь не идет», — сказал Селезнев.

Впрочем, пояснил эксперт, такие слухи формируют неблагоприятный информационный фон для российских окупантов на фоне реальных проблем в Крыму. Ведь там на полуострове длительное время продолжались перебои с электроснабжением, была критической ситуация с горючим и трудности со своевременным снабжением продуктов.

Но речь не шла о протестных настроениях, потому что выход на протест — это буквально смерть, это абсолютно нереально», — рассказал Селезнев.

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Эксперт высказал мнение о том, что результативные удары по временно аннексированному Крыму могут быть действенным аргументом, который «фюрера» Владимира Путина примет мирные инициативы Украины.

Напомним, движение АТЕШ сообщило, что Кремль готовит отстранение так называемого «руководителя» Крыма Сергея Аксенова. Это может произойти после выборов в сентябре. Вероятно, таким образом, Москва стремится снизить общественное недовольство и переложить вину за системные проблемы на местное руководство.

Между тем, майор в отставке Алексей Гетьман считает, что первая фаза контрнаступления на Крым уже началась. Произошло это благодаря системным ударам по военной, энергетической и топливной инфраструктуре окупантов на полуострове.

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