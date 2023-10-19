"Паникуют, что могут не удержать полуостров": оккупанты вывозят политзаключенных из Крыма — партизаны

Оккупанты паникуют, что не смогут удержать Крым, украинские военные подойдут к Перекопскому перешейку.

Оккупанты боятся, что могут не удержать Крым и вывозят политзаключенных с полуострова в Россию.

Об этом сообщает военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины "Атеш".

"Рашисты паникуют, что не смогут удержать Крым, когда Силы обороны Украины подойдут к Перекопскому перешейку из-за большого восстания на территории самого полуострова с участием патриотически настроенных украинцев и противников путинского режима", — говорится в сообщении.

По данным партизан, оккупационные "власти" в ближайшие дни планируют перемещение политзаключенных из Крыма на территорию России. Спецвагоны с политическими заключенными подойдут в составе пассажирского поезда "Севастополь — Москва". Отправятся с железнодорожного вокзала "Симферополь пассажирский". Состав встречного караула будет складываться не менее двадцати солдат и двух офицеров.

"Мы все видим и фиксируем все преступления оккупационных властей против украинских патриотов. Виновные будут наказаны!", — предупредили оккупантов партизаны.

Напомним, по данным британской разведки, уверенность россиян в их способности защитить Крымский мост пошатнулась.

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