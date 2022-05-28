Панк-группа из Борисполя в красноречивом клипе показала заброшенную Россию: "Ніхто вас тут не кликав, ватнікі, нах*й з України-матінки"

Украинская панк-группа родом из Борисполя The Кум выпустила композицию "Дамой!" и красноречивый клип на нее.
Песня была записана вместе с коллегами по цеху, группой Ф.О.Г. Этот трек является украинской антивоенной переработкой композиции "Домой" российской рок-группы "Сектора газа".
В видео присутствуют кадры с бордами в городах Украины, на которых изображены направления оккупантам вслед за русским кораблем. Также видео с украинцами на митинге, тоже посылающих оккупантов на три буквы.
Есть в клипе и шокирующие кадры заброшенных российских городов и сел с неасфальтированными дорогами, свалками возле жилых домов.
Видео нашло большую поддержку среди украинцев. В Facebook его просмотрело уже более 1,5 млн пользователей: "Молодцы, держите свое оружие умело", "Круто! Соглашаюсь с каждым словом!", "Даже лучше оригинала!", "Супер. Жаль, что до них это не дойдет".
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