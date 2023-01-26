"Папа хотел, чтобы я научился играть": как осуществилась мечта сына погибшего героя

Это история о людях, умеющих становиться волшебниками и осуществлять детские мечты.

Недавно корреспонденты ТСН рассказывали о шести детках погибшего героя из Волыни. Они наколядовали 2075 гривен и все передали в ВСУ.

Сюжет ТСН о юных благотворителях увидел предприниматель из Киева и вместе с друзьями решил поддержать детей и их маму.

Они анонимно осуществили одну из мечтаний семьи.

"Об этой семье ТСН рассказывала когда 6 детей погибшего воина заколядували более двух тысяч гривен и все отдали военным. Не пела, но приплясывала даже самая маленькая — Светланка", — рассказала корреспондентка ТСН.

В это время самый старший сын, пятнадцатилетний Виталий, рассказал нам о мечте. Новую гитару, на которой смог бы сыграть мелодию, которую учил для папы, но так и не успел сыграть.

"Эта мелодия важна, потому что папа хотел, чтобы я научился играть", — сказал Виталий Головчак, сын погибшего военного.

Сыграть ее не смог и нам, потому что старую гитару поломали младшие братья. Посмотрев сюжет ТСН исправить ситуацию взялся предприниматель из Киева. И с подарком-мечтой делегировал на Волынь Сергея.

Было принято решение, что надо предоставить Виталию возможность сыграть эту мелодию, ту, которую папа попросил его сыграть. Поэтому Виталий под всхлипывание мамы наконец-то играет то, что обещал отцу.

Парень, как и отец, играть на гитаре учился сам. Вдвоем они часто устраивали дома посиделки с пением. Теперь, обещает Виталий, здесь снова раздастся музыка и он будет заново учиться быть счастливым.

С выполненной миссией хоть немного осчастливить семью Сергей возвращается в Киев. Но обещает возвращаться еще.

Также напомним, что в разрушенном Лимане восстанавливают школьные классы, чтобы учить детей, живущих с родителями в подвалах.

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