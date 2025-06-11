"Папа, мне так хочется тебя обнять!": защитник поделился письмом, которое в плену получил от дочери

Обмен пленными 10 июня / © Владимир Зеленский

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Украинский воин во время обмена поделился письмом, которое в плен ему написала дочь. Она мечтала рассказать папе о последних событиях, посоветоваться с ним и крепко обнять.

Об этом пишет омбудсман Дмитрий Лубинец.

«Папа, привет. Я очень надеюсь, что ты получил письма, которые мы писали раньше. Мне так хочется с тобой поговорить, поделиться происходящим, рассказать тебе, посоветоваться, обнять тебя…», — рассказал воин, не сдерживая слез.

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Напомним, вчера, 10 июня, состоялся еще один этап крупного обмена пленными между Украиной и РФ . В его пределах удалось уволить: военнослужащих ВСУ, в том числе представителей Военно-морских сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось уволить и офицеров.

Все освобожденные сегодня защитники имеют тяжелые ранения и болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностированы гепатит и туберкулез, которыми они заболели в плену.

Защитников доставят в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, лечения и медицинской реабилитации.

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«Все уволенные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят полагающееся денежное обеспечение за пребывание в неволе», — заверили в Координационном штабе.