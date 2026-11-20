- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 88
- Время на прочтение
- 3 мин
"Папа пока что только на фото": как растут дети пленных и пропавших без вести защитников
В Украине растет поколение детей, которые знают своих отцов-военных только по фотографиям, пока их семьи живут в неизвестности и ждут возвращения защитников из плена или после поисков.
Часть украинских детей, рожденных во время полномасштабной войны, ни разу не видела своих отцов вживую — они знают о них только по фотографиям и рассказам матерей. Точного количества таких детей нет, поскольку отдельная статистика не ведется.
Истории семей пленных и пропавших без вести защитников рассказало «Суспільне».
Жена военного 40-го полка Нацгвардии Богдана Хавруцкого Виктория родила сына Арсена, когда муж выполнял боевое задание. Сверток с известием о рождении ребенка бойцу передали прямо на передовую.
«Я сделала отпечатки ручек и ножек нашего сына, написала "поздравляю, ты папа", и отправила. Командование уже дроном переправило этот пакет ему на позицию», — вспоминает Виктория.
16 июня 2026 года Богдан пропал без вести в Родинском Донецкой области. Теперь его сыну Арсену исполнилось 10 месяцев.
Похожую историю переживает и Ольга, жена военнослужащего бригады «Азов» Олега Соломки. Боец попал в плен 16 мая 2022 года после выхода с «Азовстали». В последний раз Ольга видела мужа, когда находилась на 17-й неделе беременности. Их сыну Максиму уже четыре года, и все это время семья ждет возвращения отца домой.
Несмотря на годы неизвестности, матери пытаются сохранять для детей живой образ отца и каждый день готовят их к долгожданной встрече.
Обмен пленными между Украиной и Россией: последние новости
Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец в интервью на YouTube-канале журналиста Дмитрия Гордона сообщил о том, что Украина и Россия прорабатывают возможность масштабного обмена пленными, который может охватить не менее 1000 человек. Украинская сторона настаивает, чтобы домой вернули не только военнопленных, но и мирных граждан, которых незаконно удерживает РФ.
По словам омбудсмена, российская сторона заявила о готовности прорабатывать это предложение. Однако это еще не означает, что гражданских уже включили в окончательные списки: соответствующие детали должны быть согласованы при подготовке обмена.
Напомним, возможность большого обмена пленными между Украиной и Россией обсуждали в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием США. Тогда президент Владимир Зеленский сообщал, что стороны рассматривали несколько возможных форматов освобождения удерживаемых лиц — «1000 на 1000» или даже «1500 на 1500».
14 ноября стало известно, что спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приступили к подготовке к обмену пленными между Украиной и Россией. Ожидается, что он может стать самым крупным за все время полномасштабной войны.