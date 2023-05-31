Папа приехал с передовой к сыну в день его рождения: эмоциональное видео

Военные продолжают защищать Украину от российской агрессии. Большинство из них не видят своих семей месяцами.

В Сети показали трогательное видео, на котором боец ВСУ неожиданно приехал к маленькому сынку в день его рождения.

Соответствующее видео обнародовала в TikTok пользователь Татьяна.

На видео видно, как маленький мальчик бежит на встречу своему папе. Ребенок выкрикивает: "Папа" и бросается в объятия мужчине в военной форме. Он крепко обнимает сына и поднимает на руки.

В руках у мужчины цветы и гостинцы для семьи. На видео указано, что военный приехал к семьи всего на день.

"Лучший подарок на день рождения. Папа приехал на один день с передовой", – указано на ролике.

Видео набрало несколько десятков тысяч просмотров. В комментариях украинцы также отмечали, что не могли сдерживать слезы при просмотре видео. Кто-то также рассказывал свою щемящую историю встречи. Все пожелали военному как можно скорее вернуться к сыну живым и здоровым, а мальчику – расти в свободной стране.

Напомним, работники Государственной службы чрезвычайных ситуация обнародовали видео, которое невозможно смотреть без слез, – эвакуацию детей и взрослых из Херсонской области, которая ежедневно, от 24 февраля 2022 года, подвергается обстрелам и ракетным ударам оккупантов.

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