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Папа приехал с передовой к сыну в день его рождения: эмоциональное видео

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
3365
Время на прочтение
2 мин
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Папа приехал с передовой к сыну в день его рождения: эмоциональное видео

Папа приехал из передовой к сыну в день его рождения, иллюстративный фото. / Фото: Pexels

Военные продолжают защищать Украину от российской агрессии. Большинство из них не видят своих семей месяцами.

В Сети показали трогательное видео, на котором боец ВСУ неожиданно приехал к маленькому сынку в день его рождения.

Соответствующее видео обнародовала в TikTok пользователь Татьяна.

На видео видно, как маленький мальчик бежит на встречу своему папе. Ребенок выкрикивает: "Папа" и бросается в объятия мужчине в военной форме. Он крепко обнимает сына и поднимает на руки.

В руках у мужчины цветы и гостинцы для семьи. На видео указано, что военный приехал к семьи всего на день.

"Лучший подарок на день рождения. Папа приехал на один день с передовой", – указано на ролике.

Видео набрало несколько десятков тысяч просмотров. В комментариях украинцы также отмечали, что не могли сдерживать слезы при просмотре видео. Кто-то также рассказывал свою щемящую историю встречи. Все пожелали военному как можно скорее вернуться к сыну живым и здоровым, а мальчику – расти в свободной стране.

@usery4ce9k6ozx #брат #ВСУ #украина #детиукраины #украина #проклятая война #папа ♬ оригинальный звук — Tanya1111

Напомним, работники Государственной службы чрезвычайных ситуация обнародовали видео, которое невозможно смотреть без слез, – эвакуацию детей и взрослых из Херсонской области, которая ежедневно, от 24 февраля 2022 года, подвергается обстрелам и ракетным ударам оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
3365
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