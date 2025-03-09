Папа Римский из больницы вспомнил об Украине: что сказал

Также понтифик поблагодарил всех молящихся за него и заверил в своих молитвах за них.

Папа Франциск, находясь в больнице, обратился к верующим с традиционным размышлением к воскресной молитве "Ангел Господень". Он отметил важность Великого Поста и призвал не прекращать молиться за мир в мире.

Об этом сообщила пресс-служба Ватикана.

"Вместе и дальше молимся о даре мира, особенно для страждущей Украины, Палестины, Израиля, Ливана, Мьянмы, Судана и Демократической Республики Конго. Обеспокоен также возобновлением насилия в некоторых регионах Сирии. Надеюсь, что оно будет окончательно прекращено с уважением ко всем народам."

Понтифик поблагодарил всех молящихся за него и заверил в своих молитвах за них.

"Благодарю всех от всей души. И я тоже молюсь за вас", – отметил Папа Франциск.

Ранее у Франциска произошел бронхоспазм, осложнивший дыхание. Врачи приступили к неинвазивной вентиляции легких во время госпитализации. Сообщали, что состояние Папы Римского является критическим.