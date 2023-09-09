Папа Римский не может быть посредником в переговорах между Украиной и РФ — Подоляк

У Зеленского считают, что понтифик занимает пророссийскую позицию.

Папа Римский Франциск не может быть посредником в урегулировании войны между Украиной и Российской Федерацией.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

По словам Михаила Подоляка, риторика Папы Римского сделала невозможным его посредническую миссию, поскольку он транслирует пророссийские нарративы.

"Это абсолютное, бессознательное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола", — сказал Подоляк.

По мнению советника главы ОП, пророссийская позиция главы католической церкви может оказать негативное влияние.

"Если человек четко промоутирует право России убивать на другой суверенной территории граждан другой страны, это является продвижением войны как таковой", — сказал советник.

Напомним, 25 августа Папа Римский Франциск обратился к участникам Всероссийской встречи молодежи в Санкт-Петербурге, призвав молодых российских католиков не забывать о "большом наследии" РФ.

"Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, образованной, великой культуры и великой человечности", — сказал понтифик.

Ранее понтифик сказал, что считает россиян "великим народом" и не верит в жестокость граждан РФ по отношению к Украине.

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