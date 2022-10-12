Папа Римский осудил российские ракетные удары по Украине

Папа Римский Франциск осудил российские ракетные удары по украинским городам. Он назвал бомбардировки "безжалостными".

Об этом сообщает T he Guardian.

"Мое сердце всегда обращено к народу Украины, особенно к тем, кто живет в местах, пострадавших от бомбардировок", — сказал понтифик.

Папа еще раз призвал остановить войну. Он помолился о том, что "может изменить сердца людей, в руках которых судьба войны, чтобы они могли остановить эту волну насилия и восстановить мирное сосуществование".

Массированные ракетные удары по Украине.

В понедельник, 10 октября, российские войска активизировали свой террор в отношении мирного населения. В нескольких крупных городах Украины раздались взрывы. Только к обеду оккурпанты выпустили 83 ракеты, 43 из них были сбиты. Произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и Киеве. Погибли 19 человек.

Во вторник утром, 11 октября, в Украине снова началась масштабная воздушная тревога. После этого стало известно и о "прилетах", и об успешной работе ПВО. Так, в частности, вражеские объекты сбили на Хмельнитчине, Киевщине, Ровенщине, в Запорожской и Днепропетровской областях. Впрочем, Роси удалось нанести удар по объекту энергетики во Львовской области.

Читайте также: