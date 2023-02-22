Папа Римский призвал к мирным переговорам перед годовщиной нападения России на Украину

Понтифик обратился к тем, кто "имеет власть над странами", чтобы они приложили усилия для "завершения конфликта".

Сегодня, 22 февраля, за два дня до годовщины широкомасштабного наступления РФ на Украину, Папа Римский Франциск призвал к прекращению огня и мирным переговорам. Понтифик заявил, что ни одна победа не может быть "построена на развалинах".

Об этом он сказал во время еженедельной встречи с паломниками в Ватикане, передает Vatican News.

"Дорогие братья и сестры, послезавтра, 24 февраля, исполнится год после вторжения в Украину, год с начала этой абсурдной и жестокой войны, печальная годовщина", — сказал Папа, обращаясь к паломникам во время совместной аудиенции.

Он призвал оставаться рядом со "страдальным украинским народом".

"Количество погибших, раненых, беженцев, внутренне перемещенных (лиц – ред.), уничтожений, размер экономического и социального ущерба говорят сами за себя. Сможет ли Господь простить столько преступлений и столько насилия? Он – Бог мира. Остаемся близкими с мученическим украинским народом, страдания которого продолжаются, и спрашиваем: было ли сделано все возможное, чтобы остановить войну?", – сказал он.

Папа Франциск также призвал тех, кто может посодействовать завершению войны, сделать это.

"Обращаюсь с призывом к имеющим власть над странами, чтобы они прилагали конкретные усилия для того, чтобы положить конец конфликту, достичь прекращения огня и начать мирные переговоры. Построенная на руинах победа никогда не будет настоящей", — заявил понтифик.

Напомним, Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

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