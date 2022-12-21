Папа Римский призвал на Рождество молиться за мир в Украине и назвал войну бесчеловечной и суровой

Папа Франциск призвал помнить об украинцах и, в частности, детях, многие из которых уже потеряли способность улыбаться.

Сегодня, 21 декабря, Папа Римский Франциск призвал верующих в Рождество помнить об украинских детях и молиться за то, чтобы Господь как можно скорее даровал украинцам мир.

Об этом понтифик сказал в конце всеобщей аудиенции в Ватикане, передает Vatican News.

"А теперь, говоря о детях, вспомним о многих страдающих детях в Украине, которые очень страдают из-за этой войны. В этот праздник Бога, который становится ребенком, помним об украинских детях. Когда я встречался с ними здесь, большинство из них не может улыбнуться, а когда ребенок теряет способность улыбаться, это серьезно. Эти дети носят на себе бремя трагедии этой войны, что настолько бесчеловечна, столь сурова", — сказал Папа.

Он призвал верующих молиться за мир для Украины.

"Помним об украинском народе во время этого Рождества: без света, без обогрева, без главных для выживания вещей, и молим Господа, чтобы принес им мир настолько быстро, насколько это возможно", — призвал Папа Римский.

Кроме того, приветствуя польских паломников, понтифик упомянул об украинских беженцах. Это произошло в контексте обычая оставлять за сочельником место для неожиданного гостя. "В этом году его займут многочисленные беженцы из Украины, которым вы великодушно открыли двери своих домов. Пусть же Сын Божий, рожденный в Вифлееме, наполнит любовью каждого из вас, ваши семьи и тех, кому вы помогаете. Пусть принесет мир всем людям доброй воли", – пожелал Франциск.

Напомним, Папа Римский призвал праздновать Рождество скромно, а сэкономленное – передать Украине.

Он также сравнил войну в Украине с ужасом Второй мировой. Понтифик также сказал, что пока не видит конца войны в ближайшей перспективе.

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