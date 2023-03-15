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Папа Римский прокомментировал выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Папа Римский прокомментировал выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры

Фото: Associated Press

Понтифик призвал Россию и Украину уважать религиозные святыни.

Папа Римский Франциск прокомментировал расторжение договора Министерством культуры Украины о пользовании УПЦ МП Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщает издание Sky News.

Папа Римский после расторжения договора призвал к "уважению" религиозных объектов.

Во время еженедельного обращения Франциск призвал Россию и Украину уважать религиозные святыни и похвалил людей, которые посвятили свою жизнь молитве, независимо от того, какой они конфессии.

Напомним, ранее сообщалось, что Украинская православная церковь получила письмо-предупреждение от Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" о расторжении договора, согласно которому монахи пользовались государственной собственностью.

Позже российский патриарх Кирилл (Гундяев) пожаловался Папе Римскому и другим религиозным лидерам из-за "притеснений" монахов УПЦ МП и выселения их из Киево-Печерской Лавры.

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Дата публикации
Просмотры
5500
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