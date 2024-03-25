Папа Римский упомянул об ударах по инфраструктуре Украины и заявил об угрозе гуманитарной катастрофы

Папа Римский призвал не забывать в своих молитвах о "страдающей Украине".
Папа Римский завершая богослужение на площади Святого Петра в Ватикане в воскресенье, 24 марта, призвал не забывать в своих молитвах о "страдающей Украине" и тех, кто оказался без электроснабжения из-за недавних обстрелов инфраструктурных объектов.
Об этом пишет Vatican News.
Он подчеркнул, что уничтожение критической инфраструктуры Украины чревато гуманитарной катастрофой.
"Молимся за всех наших братьев и сестер, страдающих вследствие войны; особым образом я имею в виду страждущую Украину, где очень много людей оказались без электроснабжения из-за интенсивных обстрелов инфраструктуры, которые, кроме того, что вызывают смерть и страдания, несут риск еще большей гуманитарной катастрофы. Пожалуйста, не забывайте об Украине-мученице и вспомним также об очень страдающей Газе и о многочисленных других местах, где идет война", — сказал Папа Франциск в речи.
Напомним, в Одессе и районе 25 марта применяются экстренные отключения света после того, как оккупанты повредили энергообъект "Укрэнерго".
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