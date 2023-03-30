Папа Римский в больнице, помощь от США и командировка Чарльза: главные новости ночи 30 марта

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Главные новости ночи 30 марта 2023 года:
- Папу Римского Франциска госпитализировали: что произошло Читать далее –>
- Резников встретился с министром обороны Хорватии: есть хорошие новости Читать далее –>
- Украина получила грант от США в размере более 1,2 млрд долларов Читать далее –>
- Чарльз ІІІ совершил первую официальную поездку за границу в качестве монарха Читать далее –>
- Путин может посетить Турцию в апреле – Эрдоган Читать далее –>
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