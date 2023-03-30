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Папа Римский в больнице, помощь от США и командировка Чарльза: главные новости ночи 30 марта

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
603
Время на прочтение
1 мин
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Папа Римский в больнице, помощь от США и командировка Чарльза: главные новости ночи 30 марта

Фото: Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Главные новости ночи 30 марта 2023 года:

  • Папу Римского Франциска госпитализировали: что произошло Читать далее –>
  • Резников встретился с министром обороны Хорватии: есть хорошие новости Читать далее –>
  • Украина получила грант от США в размере более 1,2 млрд долларов Читать далее –>
  • Чарльз ІІІ совершил первую официальную поездку за границу в качестве монарха Читать далее –>
  • Путин может посетить Турцию в апреле – Эрдоган Читать далее –>

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Дата публикации
Просмотры
603
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