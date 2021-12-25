Папа Римский во время рождественской речи упомянул об Украине: он призвал не допустить "метастаз" конфликта

Папа Римский пожелал Украине мира.
Папа Римский Франциск во время традиционной рождественской речи Urbi et Orbi (К городу Риму и миру) упомянул и об Украине. Он призвал не допустить "метастаз" конфликта.
Об этом сообщает Vatican News.
"Стань светом и поддержкой для верующих и действующих, тех, кто направляется также и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволь, чтобы в Украине распространялись "метастазы" злокачественного конфликта", — подчеркнул Папа Римский Франциск.
Понтифик также добавил, что во всем мире сейчас продолжаются конфликты и пожелал народам, страдающим от противостояние, найти свой путь к миру.
Напомним:
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В субботу, 25 декабря, когда в большинстве стран мира христиане отмечают Рождество Христово, Папа Римский Франциск произносит рождественское послание, которое по традиции адресуется гражданам города Рима и всего мира.
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