Папа Римский вспомнил об Украине и напомнил, что пытки пленных – это безобразно

Папа Франциск посвятил отдельное упоминание военнопленным, осудив пытки и призвав молиться за их освобождение.

Об этом пишет Vatican News.

Папа Франциск свою традиционную утреннюю встречу с паломниками завершил упоминанием о народах, страдающих войной, не забывая о «мученической Украине». Пожелав больным, преклонным возрастам, молодежи и молодоженам, чтобы «оставив Вечный Город и вернувшись в свои жизненные среды», они сумели «свидетельствовать обновленную ответственность деятельной веры, внося таким образом свой вклад в то, чтобы в мире засиял свет Воскресшего Христа.

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«А также в этот момент наши мысли, мысли всех нас, тянутся к народам, находящимся в состоянии войны. Вспомним о Святой Земле, о Палестине, об Израиле. Вспомним об Украине, мученической Украине. Вспомним о военнопленных... Пусть Господь сдвинет волю, необходимую, чтобы всех их освободить. И когда говорим о пленных, на ум приходят те, кого пытают. Пытки пленных – это уродливая вещь, это не человечно. Задумаемся о многочисленных пытках, оскорбляющих достоинство человека, и о многочисленных истязанных людях... Пусть Господь всем поможет и всех благословит», — сказал Папа Франциск.

Напомним, недавно Папа Римский Франциск после волны критики из-за "белого флага для Украины" снова призвал к мирным переговорам и завершению войны.

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