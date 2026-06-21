"Папа, я горжусь тобой": украинцев трогательно поздравили с Днем отца

День отца / © pexels.com

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В День отца, которые отмечают 21 июня, украинцы чествуют пап, которые являются примером силы и защиты для своих детей. Свои приветствия выразили президент Украины Владимир Зеленский, руководитель ОПУ Кирилл Буданов, премьер-министр Юлия Свириденко и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Для многих украинских семей этот праздник проходит в сложных условиях, ведь тысячи родителей защищают независимость Украины на передовой.

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В День отца президент Владимир Зеленский отметил особую роль украинских пап во время войны, заметив, что сегодня их ответственность приобрела измерение борьбы за будущее целой нации. Он поблагодарил каждого мужчину, который, несмотря на испытания, остается опорой для своих родных и надежным защитником страны.

«Папа — это о защите и безопасности. И сегодня это приобрело еще более глубокое содержание, потому что украинские родители защищают не только своих детей, но и саму возможность безопасного будущего», — отметил Зеленский.

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов в своем приветствии подчеркнул, что фраза «Папа, я горжусь тобой и жду тебя!» сегодня стала для защитников самым сильным оберегом. По его словам, война заставила мужчин доказывать свою любовь с оружием в руках, находясь вдали от дома.

«Кто сегодня услышит детский голос только в трубке. Кто-нибудь будет смотреть на фото, пропуская день рождения, школьный праздник или обычный семейный вечер. А кто-то, к сожалению, уже никогда не сможет обнять своего сына или дочь», — отметил Кирилл Буданов.

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Он выразил особое уважение тем, кто защищает государство. Также заверил, что обязанность страны — уважать память родителей, отдавших жизнь за свободу, и поддерживать потерявших родных детей.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула определяющую роль отца как защитника и наставника, который учит быть сильными даже на расстоянии.

«Отец — это тот, кто защищает, помогает, спасает. Тот, кто учит быть сильными, когда рядом и когда далеко. Того, кого очень ждут дома», — подчеркнула Юлия Свириденко.

Она поблагодарила всех украинских пап за силу и заботу, которую они дарят своим детям в самые тяжелые времена.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к военнослужащим, отметив, что для украинского воина отцовство сейчас измеряется борьбой за будущее.

«На этой войне украинский отец — это не просто глава семьи, это щит, стоящий между врагом и своими детьми. Отцовство сегодня среди прочего измеряется количеством отраженных штурмов, точных выстрелов и бессонных ночей в целях безопасности тех, кто ждет дома», — заявил Александр Сырский.

Главнокомандующий также подчеркнул, что украинские защитники преследуют четкую цель.

«Украинские родители хорошо знают: мы должны завершить эту войну сами. Не перекладывать это бремя на плечи наших детей и не оставлять войну им в наследство. Мы должны поставить точку в этой битве своими руками», — отметил Сырский.

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Представители власти выразили уважение родителям, воспитавшим защитников Украины, и почтили память тех пап, которые отдали жизнь за наше мирное будущее.

Напомним, ранее мы писали об истории празднования и поздравления ко Дню отца.

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