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Папе – 16, мама и бабушка счастливы: на Прикарпатье 13-летняя девочка родила ребенка (фото)

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Папе – 16, мама и бабушка счастливы: на Прикарпатье 13-летняя девочка родила ребенка (фото)

Фото: pixabay.com

В Калуше 13-летняя Диана родила дочь, которую также назвали Дианой, весом 2760 граммов.

Пока мама и малыш находятся в больнице и чувствуют себя хорошо.

Об этом пишет издание "Вікна".

Заведующая акушерско-физиологическим отделением роддома Калушской ЦРБ Леся Григорив рассказала, что такой случай — впервые в этом году.

“Роды прошли хорошо. Девочка здорова. Мама и бабушка счастливы", — сказала медик.

Отца малыша зовут Димитр. Ему – 16 лет.

© vikna.if.u
Фото: vikna.if.u

Накануне стало известно, что в Полтавской области 14-летняя девушка родила ребенка. В полиции говорят, что никто из родственников будущей мамы в полицию с заявлением не обращался. Однако в полиции возбуждено уголовное производство по факту происшествия.

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