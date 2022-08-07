Папе – 16, мама и бабушка счастливы: на Прикарпатье 13-летняя девочка родила ребенка (фото)

В Калуше 13-летняя Диана родила дочь, которую также назвали Дианой, весом 2760 граммов.

Пока мама и малыш находятся в больнице и чувствуют себя хорошо.

Об этом пишет издание "Вікна".

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Заведующая акушерско-физиологическим отделением роддома Калушской ЦРБ Леся Григорив рассказала, что такой случай — впервые в этом году.

“Роды прошли хорошо. Девочка здорова. Мама и бабушка счастливы", — сказала медик.

Отца малыша зовут Димитр. Ему – 16 лет.

Фото: vikna.if.u

Накануне стало известно, что в Полтавской области 14-летняя девушка родила ребенка. В полиции говорят, что никто из родственников будущей мамы в полицию с заявлением не обращался. Однако в полиции возбуждено уголовное производство по факту происшествия.

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