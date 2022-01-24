Папилломавирус человека: почему важно делать прививки

Вирус папилломы человека является наиболее распространенной инфекцией, передающейся половым путем.

Большинство случаев рака шейки матки связано с вирусом папилломы человека, который передается половым путем. Прививка против вируса папилломы человека может уменьшить риск развития рака шейки матки.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Вирус папилломы человека является наиболее распространенной инфекцией, передающейся половым путём. Есть более 80 типов папилломавируса человека, примерно 30 из них могут поражать шейку матки и считаются онкогенными. ВПЧ 16 и 18 типов чаще всего связывают с раком шейки матки. Около 70% случаев РШМ ассоциируют с инфицированием этими типами ВПЧ. Иммунная система организма может бороться с инфицированием вируса, однако у определенного количества женщин инфицированных ВПЧ развивается РШМ.

Какие факторы повышают уровень инфицирования ВПЧ?

Ослабленная иммунная система. Иммуносупрессия ослабляет способность организма бороться с инфекцией и другими заболеваниями.

Сексуальная активность в молодом возрасте или многие сексуальные партнеры. Это увеличивает риск инфицирования ВПЧ. Для передачи вируса секс с проникновением не обязателен. Путем передачи инфекции может быть телесный генитальный контакт.

Прививка защищает от развития рака шейки матки, рака полости рта и горла, половых органов и ануса. Вакцинацию от ВПЧ производят во многих странах мира. В Украине прививка от папилломавируса входит в список рекомендованных.

Вакцинация против ВПЧ может предотвратить более 90% раковых заболеваний, связанных с вирусом.

По данным CDC, с 2006 года, когда вакцина была впервые рекомендована, количество инфицирования типами ВПЧ, вызывающих рак и генитальные бородавки, уменьшилось на 88% среди девушек-подростков и на 81% среди молодых взрослых женщин.

Вакцинация против ВПЧ уменьшила количество предраковых состояний РШМ у молодых женщин.

Защита, которую обеспечивает вакцина против ВПЧ, длится долго. По наблюдениям, около 12 лет после вакцинации защита от ВПЧ оставалась высокой, без признаков снижения.

Когда и кому делать прививки?

Детям рекомендовано проводить прививку двумя дозами в возрасте 9-14 до начала половой жизни. Прививки делают и ребятам тоже, ведь они могут быть носителями вируса.

Людям, живущим с ВИЧ, для защиты от папилломавирусной инфекции, независимо от производителя вакцины и возраста вакцинации, следует ввести 3 дозы вакцины.

Вакцинация против ВПЧ рекомендована не всем взрослым старше 26 лет, поскольку в этом возрастном диапазоне она может быть не столь эффективной. Однако, после консультации с врачом взрослые в возрасте от 27 до 45 лет также могут привиться.

Обратитесь к семейному врачу для получения прививки от ВПЧ. Привиться можно за свой счет.

Реакции организма на прививку

У многих людей нет поствакцинальных реакций. Случаются сообщения о боли в месте укола.

Самые распространенные поствакцинальные реакции: боль, покраснение или отек в руке, где был сделан укол, лихорадка, головокружение или обморок (обморок после любой вакцины, в частности против ВПЧ, чаще встречается среди подростков), головная боль или усталость, тошнота, мышцах или суставах.

Чтобы избежать обмороков или травм, подросткам во время вакцинации и в течение 15 минут после укола следует посидеть или полежать.

Людям с тяжелой аллергией на компоненты вакцины не следует проводить прививку.

Как еще можно профилактировать РШМ?

Регулярно проходите скрининг на РШМ и посещайте гинеколога как минимум 1 раз в год.

Правильно используйте презервативы. Они частично могут оградить от инфицирования ВПЧ. Однако помните, что вирус может инфицировать участки, не защищенные презервативом. Этот метод контрацепции защищает вас не на 100%.

Ограничьте количество сексуальных партнеров до одного, для которого вы тоже являетесь единственным партнером. Это значительно снижает риск инфицирования ВПЧ.

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