"Папочка, ты должен был еще быть с нами": ушел из жизни выдающийся украинский кукольник Сергей Брижань

"Папочка, ты должен был еще быть с нами": ушел из жизни выдающийся украинский кукольник Сергей Брижань

Умер заслуженный деятель искусств Украины.

На 65 году ушел из жизни заслуженный деятель искусства Украины, главный режиссер Хмельницкого академического областного театра кукол, президент Всеукраинской организации кукольников "UNIMA" Сергей Брижань. Сердце выдающегося кукольника перестало биться в ночь на пятницу, 29 октября.

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Печальное известие сообщили в Харьковском театре кукол имени Афанасьева.

"Сергей Брыжань возглавлял Хмельницкий театр кукол более тридцати лет, поставил более сотни спектаклей в разных коллективах Украины, Белоруссии, России. Его знали и ценили коллеги и зрители как талантливого режиссера и очень светлого человека. Выражаем искренние соболезнования родным и коллегам Сергея Николаевича", - сообщили коллеги театрала.

фото/Сергей Брыжань, Facebook

О смерти Сергея Брижаня также сообщила его дочь Ольга Черкасская.

"Ты ушел... Тебя больше нет... Почему так внезапно, так неожиданно, так быстро? Папочка, ты должен был еще быть с нами, дарить нам свою любовь, тепло, заботу, ласку. Должен был еще столько всего научить своего внука, которого ты безгранично любил.Ты должен был столько всего сделать, столько создать спектаклей, которыми наслаждались бы детки не одно десятилетие. Должен, но уже не сделаешь. Теперь ты стал нашим Ангелом, который будет нам помогать с неба", — написала Ольга Черкасская на своей странице в Facebook.

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