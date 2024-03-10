Папу Римского пригласили в Украину и напомнили о Гитлере: реакция украинских дипломатов на "белый флаг"

Сила и смелость заключаются не в том, чтобы признать себя побежденным и договариваться с тем, кто начал войну.

Скандальное интервью Папы Римского Франциска, в котором он называет смелым поступком поднятия "белого флага" и мирные переговоры с агрессором, вызвало резкую реакцию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и украинского посольства в Ватикане.

В своем сообщении в соцсети Х глава украинского внешнеполитического ведомства заявил, что сила и смелость заключаются не в том, чтобы признать себя побежденным и договариваться с тем, кто начал войну, как можно понять со слов понтифика, а в том, чтобы принять "сторону добра” в любом сражении.

"Самый сильный тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается уравнять их, назвав это "переговорами", — подчеркнул Кулеба.

При этом он намекнул, что перед началом Второй мировой войны Ватикан публично не осуждал Гитлера и Холокост, а тогдашний Папа Пий XII сохранял публичный "режим тишины" относительно действий нацистов.

“Что касается белого флага, то из истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторические ошибки и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за собственную жизнь. Наш флаг – сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги”, — заявил украинский министр.

В то же время дипломат выразил благодарность Его Святейшеству Папе Франциску "за постоянные молитвы за мир" и выразил надежду, что "после двух лет сокрушительной войны в сердце Европы он найдет возможность совершить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев”.

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Ранее посольство Украины при Святом престоле призвало Ватикан усвоить уроки Второй мировой войны, когда никто серьезно не говорил о мирных переговорах с Гитлером и поднятии "белого флага".

"Урок только один: если мы хотим закончить войну, мы должны идти на все, чтобы убить Дракона!" — говорится в сообщении посольства в соцсети Facebook.

Напомним, в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI Папа Римский Франциск заявил, что считает "мужественным поступком" поднять "белый флаг" и начать переговоры с Россией при участии международных посредников.

Впоследствии в пресс-службе Ватикана уточнили, что Папа Римский использовал термин "белый флаг", предложенный его интервьюером, чтобы указать на прекращение военных действий и перемирие, достигнутое посредством "смелости переговоров". Понтифик не имел в виду капитуляцию Украины.

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