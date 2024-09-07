Парад лицемерия: нардепка Устинова раскритиковала уклонистов, но есть нюанс

Дело в том, что мужчина политики не проживает в США и не собирается возвращаться в Украину.

Нардеп Александра Устинова оскандалилась из-за высказываний об уклонистов. По ее словам, ответственность за незаконное пересечение границы должна быть более серьезной.

Об этом глава фракции "Голос" Александра Устинова сказала в эфире программы "Есть вопросы" на Youtube.

Подробности

Народная депутат резко раскритиковала украинцев, незаконно выезжающих за границу. Мол, таких людей немало, потому что их не наказывают лишением свободы.

"Вчера рассматривался вопрос уклонистов — людей, бегущих за границу. У нас на самом деле сейчас огромная проблема"

По статистике правоохранителей, говорит она, из 183 вынесенных судебных приговоров есть только 11, где люди реально получили срок заключения. И речь идет об организаторах, которые берут деньги за "схемы" с выездом для уклонистов.

"Те, кто пересекают границу, даже не несут уголовной ответственности. Это штраф. Поэтому этих людей постоянно ловят"

Любопытно, что мужчина нардепки Алексей Яцюк приобрел в Соединенных Штатах дом (321 кв. м.), земельный участок (697 кв.м.) и новый автомобиль (Mazda CX-5). Это произошло 29 марта 2022 года, поэтому мужчина находился в США после 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Напомним, сотрудники пограничной полиции Венгрии в понедельник, 26 августа, во время патрулирования береговой отмели реки Тисы обнаружили в воде мужчину без признаков жизни. При осмотре тела на месте в вещах утопленника был найден украинский загранпаспорт.

Читайте также: