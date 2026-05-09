Парад на тот свет: новая статистика потерь РФ перед "днем пабеды"

Потери России в войне / © Associated Press

Генштаб обновил данные о потерях РФ в технике и живой силе накануне «Дня пабеды» 9 мая: более 1080 российских солдат и около сотни артиллерийских систем пошли на «парад» в ад.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

личного состава — около 1 340 270 (+1 080) человек

танков — 11 920 (+1) ед.

боевых бронированных машин — 24 541 (+3) ед.

артиллерийских систем — 41 712 (+82) ед.

РСЗО — 1 780 (+2) ед.

средства ПВО — 1371 (+1) ед.

самолетов — 435 (+0) ед.

вертолетов — 352 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов — 1351 (+7) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 281 208 (+1 479) ед.

крылатые ракеты — 4585 (+0) ед.

корабли / катера — 33 (+0) ед.

подводные лодки — 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 95 252 (+373) ед.

специальная техника — 4 173 (+0) ед.

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, что Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной и обмене пленными.

Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к предложению США.

В Кремле также подтвердили, что договоренности по прекращению огня и обмену пленными были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США.

