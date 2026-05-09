ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

Парад на тот свет: новая статистика потерь РФ перед "днем пабеды"

Генштаб обновил данные о потерях россиян накануне парада и перемирия.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Комментарии
Потери России в войне

Потери России в войне / © Associated Press

Генштаб обновил данные о потерях РФ в технике и живой силе накануне «Дня пабеды» 9 мая: более 1080 российских солдат и около сотни артиллерийских систем пошли на «парад» в ад.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

  • личного состава — около 1 340 270 (+1 080) человек

  • танков — 11 920 (+1) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 541 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 41 712 (+82) ед.

  • РСЗО — 1 780 (+2) ед.

  • средства ПВО — 1371 (+1) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 352 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1351 (+7) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 281 208 (+1 479) ед.

  • крылатые ракеты — 4585 (+0) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 95 252 (+373) ед.

  • специальная техника — 4 173 (+0) ед.

/ © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

© Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Напомним, что Дональд Трамп заявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной и обмене пленными.

Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к предложению США.

В Кремле также подтвердили, что договоренности по прекращению огня и обмену пленными были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
107
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie