Парад победы или День памяти: как изменились украинские акценты в праздновании 8 и 9 мая

Парад победы или День памяти: как изменились украинские акценты в праздновании 8 и 9 мая

При советском союзе 9 мая – это был праздник безусловной победы, но коммунистические власти никогда не упоминали о жертвах войны. По разным данным, около 80 миллионов погибших. В то же время Европа отмечала 8 мая как День памяти и примирения.

Ранее Украина отмечала 9 мая как День победы. Впрочем, после 2014 года все изменилось.

Корреспондента ТСН рассказала, как изменились украинские акценты в праздновании 8 и 9 мая.

В Украине после того, как Россия аннексировала полуостров Крым и оккупировала территории Донецкой и Луганской областей, изменилось законодательство. В 2015 году Верховная рада приняла памятный день — 8 мая как День памяти и примирения.

Как изменились украинские акценты в праздновании 8 и 9 мая / скриншот с видео

Новый закон установил запрет на пропаганду и публичное использование нацистской и коммунистической символик. Из законодательства исчез термин "Великая отечественная война", а появился - "Вторая мировая". Также изменилась и дата начала войны – не в 1941 году, а в 1939. Вместе с тем и изменился акцент мероприятия — из истории военных действий на истории конкретных людей, а отказ от празднования в пользу чествования. В Украине все больше людей считают, что не нужно отмечать 9 мая, а только 8-е — День памяти и примирения.

В мире символ Дня памяти – цветок мака. Ее графическое изображение является своеобразной аллюзией: с одной стороны оно олицетворяет цветок мака, с другой – кровавый след от пули.

Как изменились украинские акценты в праздновании 8 и 9 мая / скриншот с видео

"Очевидно, что сегодняшняя война – она заставляет нас наконец отказаться от тех нарративов, которые мы получили в наследство от советского союза. И которые активно культивировалась в России", — считает Владимир Талищак, заместитель председателя Украинского института национальной памяти.

Как изменились украинские акценты в праздновании 8 и 9 мая / скриншот с видео

В России активно продвигается тема Дня победы как военного достижения. Каждый год молодые россияне маршируют парадом с георгиевскими лентами, демонстрируют вооружение, но никогда не вспоминают смерти, трагедии людей, преступления и несчастья, которые принесла война. Это лежит в основе дней памяти в Европе. В РФ же насаждается миф – что исключительно благодаря героизму россиян, а не силами всех народов тогдашнего СССР и союзников, одержана победа над нацизмом. Российский лозунг – "можем повторить", вместо европейского – "никогда снова".

Как изменились украинские акценты в праздновании 8 и 9 мая / скриншот с видео

"Многие поколения в советском союзе гордились якобы трофеями, которые их деды привезли из Германии: часы или зажигалка. Но они были предметом гордости. И сегодня эта память о — "можем повторить". Она и к мародерству также касается", — добавил Владимир Талищак

И это мародерство украинцы видели везде, куда ступила русская армия на территории Украины. И именно все эти нарративы – исключительность русского народа, акцент на победе – в частности поспособствовал тому, что россияне якобы имеют полное право идти войной туда, куда хотят.

Как изменились украинские акценты в праздновании 8 и 9 мая / скриншот с видео

Война это не парад победы, война это не парады и марширование – это настоящая беда.

Чтобы не ассоциироваться с "победобесием" России 9 мая и после полномасштабного вторжения России в Украину в Верховной раде зарегистрировали законопроект, чтобы отмечать 8 мая вместе со всей Европой — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, и именно этот день сделать выходным. Но уже после окончания военного положения, а 9 мая вместе со всеми странами ЕС отмечать День Европы.

Парад победы или День памяти: как изменились украинские акценты в праздновании 8 и 9 мая

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