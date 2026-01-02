Парадокс долголетия: ДНК женщины, прожившей 117 лет, перевернула представление ученых о старении

Долгожительница Мария Браньяс прожила 117 лет, до конца сохранив достаточно хорошее здоровье / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Дожившая до 117 лет Мария Браньяс стала не просто рекордсменкой, но и научным феноменом. Исследователи из Института исследований лейкемии имени Хосепа Каррераса в Барселоне провели полный анализ ее биоматериалов (крови, слюны и т.п.) и обнаружили, что ее биологический возраст значительно отставал от хронологического.

Об этом пишет Indian Defence Review со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в издании Cell Reports Medicine.

Отказывающиеся стареть клетки

В отличие от большинства пожилых людей, организм Браньяс функционировал удивительно эффективно.

Ученые зафиксировали у нее:

Низкий уровень воспаления в организме.

Отличное сердечно-сосудистое здоровье.

Иммунная система, соответствующая показателям человека, младшего на несколько десятилетий.

Парадокс теломер

Наиболее интересным открытием стала длина ее теломер (конечных участков хромосом, обычно сокращающихся с возрастом). У Марии они были очень короткими.

Обычно это тревожный сигнал и признак старения. Однако в случае Браньяса это сработало как защитный механизм. Ученые предполагают, что короткие теломеры ограничили чрезмерное деление клеток, тем самым предотвратив развитие рака, которым женщина никогда не болела.

Это ставит под вопрос традиционные биомаркеры старения, доказывая, что «экстремальная старость и плохое здоровье не являются неразрывно связанными».

Секрет успеха: гены или йогурт

Хотя Мария вела здоровый образ жизни, соблюдала средиземноморскую диету и ежедневно употребляла йогурт, ученые убеждены: главный секрет кроется в генетике.

Именно уникальная генетическая архитектура позволила ей сохранить ясный ум и физическую активность до последних дней.

Это исследование дает надежду, что в будущем ученые смогут создать персонализированные терапии для продления не просто жизни, а именно периода здоровья.

Напомним, ученые обнаружили генетический ключ к долгой жизни более 100 лет. Исследователи предполагают, что долголетию способствуют наследственные гены мезолитических людей.