Демограф Александр Гладун объяснил, почему в Украине фиксируют все меньше смертей

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В ходе полномасштабной войны в Украине уменьшается абсолютное количество зарегистрированных смертей. В частности, если в 2022 году умерло 542 тысячи человек, то в 2025-м — 485 тысяч. На первый взгляд это может выглядеть как положительная тенденция, однако на самом деле она связана с сокращением численности населения.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель директора Института демографии и социальных исследований НАН Украины Александр Гладун.

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Почему в Украине уменьшается количество умерших

По словам демографа, Министерство юстиции, регистрирующее акты о рождении и смерти, ведет учет только на подконтрольной Украине территории. Из-за потери части территорий, оккупации и выезда миллионов граждан за границу количество людей, чьи смерти попадают в украинскую статистику, сокращается.

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«Дело в том, что количество умерших постепенно уменьшается. Почему уменьшается? Потому что людей, проживающих на подконтрольной Украине территории, становится меньше. Таков вот парадокс», — объяснил Гладун.

Он привел такую статистику: в 2019 году в Украине зарегистрировали 581 тысячу умерших, в 2021 году, во время пандемии COVID-19 — 714 тысяч, в 2022 году — 542 тысячи, а в 2025 году — 485 тысяч.

В то же время, эти абсолютные показатели не позволяют объективно оценить уровень смертности среди населения. Для этого нужно знать точное количество людей, проживающих на подконтрольной территории, и их половозрастную структуру. Пока таких полных данных нет.

Рождаемость падает еще быстрее

Параллельно сокращается и количество рождений. Если в 2022 году в Украине зарегистрировали 206 тысяч живорожденных, то в 2025-м только 169 тысяч.

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Демограф объясняет это двумя основными причинами: уменьшением численности населения и изменением репродуктивного поведения. из-за войны люди откладывают рождение детей, а часть потенциальных родителей уехала за границу.

Показательно соотношение смертей и рождений. В 2022 году на каждые 100 родившихся детей приходилось 263 умерших, а в 2025-м уже 288.

В первом полугодии 2026 года этот показатель составил 355 умерших на 100 родившихся. Однако Александр Гладун предостерегает от преждевременных выводов: пока непонятно, почему произошел столь резкий рост, поэтому нужно дождаться завершения года и сравнивать полные годовые данные.

Демографические потери Украины — последние новости

С начала полномасштабного вторжения численность населения на подконтрольной Украине территории сократилась примерно с 37 миллионов до 27-28 миллионов человек. По оценкам, приведенным в материале о возможном сокращении населения Украины до 25 миллионов к 2040 году, одной из главных причин стала массовая эмиграция: около пяти миллионов украинцев уехали в западные страны. Среди них много молодых женщин, семей с детьми и людей трудоспособного возраста.

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Параллельно стремительно падает рождаемость. Если в 2021 году в Украине зарегистрировали около 273 тысячи рождений, то в 2025-м — только 168 778, то есть на 38,4% меньше. Демографы связывают такую динамику с войной, миграцией и отложенным материнством: рождаемость в Украине упала почти на 40%, а часть семей откладывает решение о детях до более безопасных времен.

В то же время, даже завершение боевых действий не гарантирует массового возвращения украинцев. Директор Института демографии Элла Либанова считает, что домой могут вернуться только около трети тех, кто сейчас находится за границей. Она объясняет это тем, что чем дольше идет война, тем меньше украинцев готовы возвращаться: люди находят работу, учат язык, обустраивают быт, а их дети привыкают к местным школам и университетам. По словам демографини, после завершения войны возможна даже новая волна миграции, когда к семьям за границей смогут присоединиться мужчины.

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